Le Centre informera les dirigeants des partis politiques des développements en Afghanistan : S Jaishankar

Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, a informé que la réunion aura lieu le 26 août à 11 heures. (PTI)

Le Centre a décidé d’informer les chefs de partis parlementaires de l’évolution de l’Afghanistan déchiré par la guerre. Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, a déclaré aujourd’hui que le Premier ministre Narendra Modi lui avait demandé d’informer les dirigeants des partis politiques de l’évolution de la situation en Afghanistan. « Au vu des développements en Afghanistan, le Premier ministre Narendra Modi a demandé à la MEA d’informer les chefs de file des partis politiques. Le ministre des Affaires parlementaires, Pralhad Joshi, donnera de plus amples détails », a déclaré Jaishankar.

Au vu des développements en Afghanistan, le Premier ministre @narendramodi a demandé à la MEA d’informer les chefs de file des partis politiques. Le ministre des Affaires parlementaires @JoshiPralhad donnera plus de détails. – Dr S. Jaishankar (@DrSJaishankar) 23 août 2021

Joshi a informé que la réunion aura lieu à 11h00 le 26 août. “Les chefs de file des partis politiques seront informés par EAM Dr S Jaishankar sur la situation actuelle en Afghanistan, le 26 août, à 11h00 dans la salle du comité principal, PHA, New Delhi . Les invitations sont envoyées par e-mail. Toutes les personnes concernées sont invitées à y assister », a-t-il déclaré.

Le gouvernement s’est efforcé d’évacuer tous les Indiens piégés en Afghanistan et le briefing pourrait se concentrer sur le problème ainsi que sur la situation au sol là-bas.

Plus de détails sont attendus.

