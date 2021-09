Le centre justifie les restrictions à Nizamuddin Markaz en invoquant des «implications transfrontalières», HC dit que les locaux ne peuvent pas être verrouillés pour toujours

Le Centre a déclaré lundi à la Haute Cour de Delhi que l’affaire enregistrée concernant la violation présumée des protocoles COVID est grave et a des « implications transfrontalières ».

Justifiant les restrictions imposées à Nizamuddin Markaz, où la congrégation Tablighi Jamaat s’est tenue en mars de l’année dernière au milieu de la pandémie, le Centre a déclaré lundi à la Haute Cour de Delhi que l’affaire enregistrée en relation avec la violation présumée des protocoles COVID est grave et a ” implications transfrontalières ».

Le Centre a déclaré au tribunal que les affaires enregistrées contre des étrangers trouvés séjournant au Markaz ont des implications diplomatiques et que les restrictions sur les locaux ne violent pas le droit de pratiquer la religion. Le tribunal, dans sa réponse, a indiqué que les locaux ne peuvent pas être fermés indéfiniment.

“Étant donné qu’environ 1 300 étrangers résidaient dans lesdits locaux et que les poursuites engagées contre eux ont des implications transfrontalières et impliquent des relations diplomatiques entre la nation et d’autres pays, il est nécessaire et incombe au défendeur de préserver lesdits locaux pour le l’objet de l’article 310 de la CrPC », a déclaré le ministère de l’Intérieur dans une réponse à la requête déposée par le Delhi Waqf Board pour un assouplissement des restrictions au Markaz.

L’avocat du Centre a déclaré qu’une action en justice pour rouvrir le markaz ne peut être engagée que par le locataire de la propriété et qu’un résident des lieux a déjà déposé une demande de remise de la partie résidentielle du markaz, qui est en attente d’une décision finale. devant un autre juge de la Haute Cour.

« Seulement d’un point de vue juridique, la pétition peut être rejetée. Le conseil d’administration du Waqf n’a pas le pouvoir d’outrepasser le locataire », a déclaré l’avocat du Centre Rajat Nair.

Cependant, le juge Mukta a déclaré que « certaines personnes étaient en possession de la propriété. En raison de la pandémie, un FIR a été enregistré.. (et) vous en prenez possession en tant que propriété de l’affaire. Il doit être remis. Il ne se peut pas que la propriété soit conservée pour toujours (sous réserve d’ordonnances judiciaires). Quelle est votre position sur les faits de l’affaire? Tu me dis à qui tu l’as pris. Combien de temps allez-vous le garder verrouillé en tant que propriété du boîtier ? »

Le tribunal a émis un avis sur une demande déposée par un membre du comité de gestion du markaz en question pour sa mise en œuvre et a autorisé le conseil du Waqf à déposer sa réponse à l’affidavit du centre et a affiché l’affaire pour la prochaine audience le 16 novembre.

L’avocat principal Ramesh Gupta, représentant le Conseil, a fait valoir que la requête était en instance depuis plus d’un an et demi et a précisé que sa requête concernait la libération de l’intégralité de la propriété markaz comprenant le masjid, la madarasa et la partie résidentielle.

« Maintenant, ils devraient nous remettre la propriété. UOI n’a aucun rôle à jouer », a-t-il déclaré.

L’avocat principal Salman Khurshid, représentant le membre intervenant, a ajouté qu’il était « sur la même longueur d’onde que le Waqf » et qu’une fois autorisé à rouvrir, le markaz respecterait les protocoles pertinents.

Dans son affidavit affirmé par le sous-commissaire de police, Crime, le Centre a maintenu qu’il est « nécessaire et incombant » de « préserver » la propriété Markaz car l’enquête dans l’affaire enregistrée pour violation des protocoles COVID-19 a « croisé implications frontalières et implique la relation diplomatique de la nation avec d’autres pays.

Le 15 avril, le tribunal avait autorisé 50 personnes à offrir du namaz cinq fois par jour à Nizamuddin Markaz pendant Ramzan, affirmant que la notification de la Delhi Disaster Management Authority (DDMA) n’indiquait pas la fermeture des lieux de culte.

Le conseil d’administration, dans son plaidoyer déposé par l’intermédiaire de l’avocat Wajeeh Shafiq, a affirmé que même après que les directives de déverrouillage 1 aient autorisé l’ouverture de lieux religieux en dehors des zones de confinement, le markaz – comprenant le Masjid Bangley Wali, le Madarsa Kashif-ul-uloom et l’auberge attenante – continue être enfermé.

Il a en outre soutenu que même si les locaux faisaient partie d’une enquête ou d’un procès criminels, le garder « sous clé en tant que zone interdite » était une « méthode primitive » du processus d’enquête.

Plusieurs FIR ont été enregistrés en vertu de la loi sur les maladies épidémiques, de la loi sur la gestion des catastrophes, de la loi sur les étrangers et de diverses dispositions du code pénal en rapport avec l’événement Tablighi Jamaat qui s’est tenu au markaz et le séjour ultérieur d’étrangers là-bas pendant le dernier verrouillage du COVID-19. année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.