Le Centre met en place un comité de haut niveau pour examiner la possibilité de lever l’AFSPA au Nagaland

Le Centre a constitué dimanche un comité de haut niveau, dirigé par un officier de rang secrétaire, pour examiner la possibilité de lever la loi controversée sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) au Nagaland, apparemment pour apaiser la tension croissante dans l’État du nord-est à propos du meurtre. de 14 civils.

Vivek Joshi, qui est registraire général et commissaire au recensement de l’Inde, dirigera le comité de cinq membres tandis que le secrétaire supplémentaire du ministère de l’Intérieur de l’Union, Piyush Goyal, sera le secrétaire membre du groupe. Les autres membres du comité sont le secrétaire en chef et le DGP du Nagaland et le DGP des Assam Rifles, a déclaré PTI citant un responsable gouvernemental au courant du développement.

Le comité a été mis en place trois jours après que le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a tenu une réunion avec les ministres en chef du Nagaland et Assam Neiphiu Rio et Himanta Biswa Sarma respectivement.

La réunion du 23 décembre, tenue à New Delhi, a également été suivie par le vice-ministre en chef du Nagaland Y Patton et l’ancien ministre en chef du Nagaland TR Zeliang. Le panel soumettra son rapport dans les 45 jours. Le comité examinera la possibilité d’un retrait de l’AFSPA au Nagaland, où elle est opérationnelle depuis des décennies, et une décision sera prise sur la base de ses recommandations.

Des responsables ont déclaré que des mesures disciplinaires seraient également prises contre le personnel de l’armée, qui était directement impliqué dans l’opération anti-insurrectionnelle bâclée dans le district de Mon au Nagaland début décembre, après une enquête équitable. Le personnel de l’armée pourrait être suspendu en attendant l’enquête, a déclaré un autre responsable du gouvernement.

Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs districts du Nagaland pour le retrait de l’AFSPA, depuis qu’une unité de l’armée a tué les 14 civils à Mon, les prenant pour des insurgés.

L’AFSPA habilite les forces de sécurité à mener des opérations et à arrêter toute personne sans mandat préalable. Cela confère également une immunité aux forces si elles abattent quelqu’un.

Le ministre en chef du Nagaland avait précédemment tweeté : « A informé les médias de la réunion présidée par Hon’ble @HMOIndia Shri @AmitShah le 23 décembre 2021 à New Delhi. Je suis reconnaissant à Amit Shah ji d’avoir pris la question avec le plus grand sérieux. Le gouvernement de l’État. lance un appel à toutes les sections pour qu’elles continuent à maintenir une atmosphère apaisée ». Le gouvernement du Nagaland fournira des emplois gouvernementaux aux plus proches parents des 14 personnes décédées.

Le ministre de l’Intérieur avait informé le Parlement le 6 décembre qu' »une équipe de 21 para-commandos de l’armée indienne avait tendu une embuscade aux insurgés dans le district de Mon au Nagaland le 4 décembre mais « il s’est avéré qu’il s’agissait d’une erreur d’identité ». Il a également déploré l’incident au cours duquel des civils ont été tués par le personnel de sécurité. Shah avait également déclaré qu’une équipe spéciale d’enquête (SIT) avait été constituée et chargée de terminer l’enquête dans un délai d’un mois.

« Sur la base des informations reçues par l’armée indienne sur le mouvement des insurgés près du village de Tiru dans la région de Tizit du district de Mon, une équipe de 21 para-commandos de l’armée indienne a tendu une embuscade dans la soirée du 4 décembre 2021.

« Au cours de l’embuscade, un véhicule s’est approché de l’endroit et on lui a signalé de s’arrêter. Cependant, le véhicule a tenté de s’enfuir, à la suite de quoi le véhicule, soupçonné de transporter des insurgés, a essuyé des tirs, tuant 6 des 8 personnes qui circulaient dans le véhicule. Cependant, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une erreur d’identité. Les deux personnes qui ont subi des blessures ont été évacuées vers les installations médicales par le personnel de l’armée », a-t-il déclaré.

« Après avoir appris la nouvelle, les villageois locaux ont encerclé l’équipe de l’armée, incendié deux véhicules et les a agressés, causant la mort d’un membre des forces de sécurité (SF) et des blessures à plusieurs autres. Pour disperser la foule, les FS ont ouvert le feu, tuant 7 autres civils et en blessant d’autres », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’armée a de nouveau exprimé dimanche ses regrets concernant l’incident « triste et malheureux ». Il a déclaré que l’enquête progressait rapidement et que tous les efforts étaient en cours pour la conclure au plus tôt. L’armée a également assuré que des mesures seraient prises dans cette affaire conformément à la loi pour « garantir la justice pour tous » et a exhorté le peuple de l’État « à être patient et à attendre les conclusions de l’enquête de l’armée ».

