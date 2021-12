Le Centre notifie de nouvelles règles pour les commissions des consommateurs, la compétence de l’organisme national est renforcée

Actuellement, l’installation d’E-Daakhil est disponible dans 544 commissions des consommateurs, qui comprennent la commission nationale et les commissions des consommateurs dans 21 États et 3 UT.

La National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) sera désormais compétente pour traiter les plaintes des consommateurs lorsque la valeur des biens ou des services dépasse Rs 2 crore par rapport à la limite antérieure de plus de Rs 10 crore, a annoncé jeudi le gouvernement.

Le Centre a notifié de nouvelles règles pour réviser la compétence pécuniaire pour traiter les plaintes des consommateurs au niveau des commissions au niveau du district, de l’État et national, une mesure visant à éliminer rapidement les cas.

Selon les nouvelles règles, les commissions de district auront compétence pour traiter les plaintes d’une valeur allant jusqu’à Rs 50 lakh de biens ou de services par rapport à la limite antérieure de Rs 1 crore, selon un communiqué officiel.

Les commissions d’État auront désormais des juridictions pour plus de Rs 50 lakh et jusqu’à Rs 2 crore.

Auparavant, la limite pour eux était supérieure à Rs 1 crore et jusqu’à Rs 10 crore.

« La commission nationale sera compétente pour connaître des plaintes lorsque la valeur des biens ou des services payés en contrepartie dépasse 2 crores de roupies », indique le communiqué.

Le Centre a notifié les règles relatives aux règles de protection des consommateurs (compétence de la commission de district, de la commission d’État et de la commission nationale), 2021.

« La juridiction pécuniaire révisée pour traiter les plaintes des consommateurs doit aller jusqu’à 50 lakh pour les commissions de district, plus de 50 lakh à Rs 2 crore pour les commissions d’État, plus de Rs 2 crore pour la commission nationale », indique le communiqué.

Les nouvelles règles ont été encadrées par la loi de 2019 sur la protection des consommateurs, qui promulgue un mécanisme quasi-judiciaire à trois niveaux pour le règlement des litiges de consommation, à savoir les commissions de district, les commissions d’État et la commission nationale.

La loi précise la compétence pécuniaire de chaque palier de commission de consommation.

« Après l’entrée en vigueur de la loi, il a été observé que les dispositions existantes relatives à la compétence pécuniaire des commissions de consommation conduisaient à des affaires qui pouvaient être déposées plus tôt en commission nationale devant être déposées dans des commissions d’État et des affaires qui pouvaient être déposées plus tôt dans des commissions d’État. à déposer dans les commissions de district », indique le communiqué.

Cela a entraîné une augmentation significative de la charge de travail des commissions de district, entraînant une augmentation de l’attente et des retards dans le traitement des affaires, a-t-il ajouté.

Cela va à l’encontre de l’objectif d’assurer une réparation rapide aux consommateurs, comme l’envisage la loi.

En ce qui concerne la révision de la compétence pécuniaire, le Centre a mené une large consultation avec les États/UT, les organisations de consommateurs, les chaires de droit, etc.

La Loi de 2019 sur la protection du consommateur stipule que toute plainte doit être réglée le plus rapidement possible.

Il faut s’efforcer de trancher la plainte dans les trois mois à compter de la date de réception de la notification par la partie adverse lorsque la plainte ne nécessite pas d’analyse ou de test de produits et dans les cinq mois si elle nécessite une analyse ou un test de produits.

La loi prévoit également le dépôt des plaintes des consommateurs par voie électronique.

Le Centre a mis en place le portail E-Daakhil, qui offre aux consommateurs un moyen simple, rapide et peu coûteux de s’adresser facilement au forum de consommateurs concerné, évitant ainsi de se déplacer et d’être physiquement présent pour déposer leur plainte.

Le portail comporte de nombreuses fonctionnalités telles que l’e-Notice, le lien de téléchargement du document de l’affaire et le lien d’audience VC, le dépôt d’une réponse écrite par la partie adverse, le dépôt d’une réplique par le plaignant et des alertes par SMS/e-mail.

Actuellement, l’installation d’E-Daakhil est disponible dans 544 commissions des consommateurs, qui comprennent la commission nationale et les commissions des consommateurs dans 21 États et 3 UT.

Jusqu’à présent, plus de 10 000 cas ont été déposés via le portail E-Daakhil et plus de 43 000 utilisateurs se sont inscrits sur le portail.

Afin de permettre un règlement plus rapide et amiable des litiges de consommation, la loi prévoit également un renvoi des litiges de consommation à la médiation, avec l’accord des deux parties.

Cela permettra non seulement d’économiser du temps et de l’argent aux parties impliquées dans le règlement du différend, mais contribuera également à réduire la durée globale des affaires, selon le communiqué.

