Le Centre ordonnera aux États d’utiliser les fonds du DMF de Rs 24,5k cr pour lutter contre Covid

La loi oblige les gouvernements des États à établir des DMF dans tous les districts touchés par les opérations minières.

Le Centre demandera bientôt aux États de mieux utiliser l’énorme crore de Rs 24 500, non dépensé auprès des fondations minières du district (DMF), dans la lutte contre la pandémie. La loi modifiant la loi de 2021 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) autorise le Centre à donner des instructions aux États concernant l’utilisation du fonds dans le cadre des DMF.

Selon les dernières données gouvernementales, les États n’ont dépensé que 21 512 crores de Rs ou moins de 50% des 45 977 crores de Rs accumulés jusqu’à présent dans le cadre du fonds DMF avec la contribution des titulaires de baux miniers.

La mauvaise utilisation est en dépit de la suggestion du Centre de mars 2020, dans le cadre de la première tranche du paquet Atmanirbhar, aux gouvernements des États d’utiliser le fonds pour augmenter les installations de tests médicaux, de dépistage médical et d’autres exigences pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Conformément à la loi de 2015 sur le MMDR (amendement), les titulaires de baux sont tenus de contribuer aux DMF à but non lucratif entre 10 et 30% de la redevance, en plus de la redevance payée aux gouvernements des États. La loi oblige les gouvernements des États à établir des DMF dans tous les districts touchés par les opérations minières.

Des sources au ministère des Mines ont déclaré qu’une directive sera bientôt publiée aux États pour mieux utiliser le fonds pour combler le déficit des infrastructures de santé au niveau du district et de l’État et pour fournir le soutien sanitaire nécessaire à la population.

«Nous examinons tous les aspects pour voir comment le fonds DMF peut être mieux utilisé pour lutter contre le coronavirus. Nous prévoyons de donner très prochainement des instructions aux États quant à l’utilisation du fonds, à son utilisation et à d’autres très prochainement », a déclaré un haut fonctionnaire du ministère des Mines. La directive pourrait être émise dans les prochains jours.

Conformément aux directives, 60% des fonds du DMF doivent être utilisés pour des “ secteurs hautement prioritaires ” tels que l’approvisionnement en eau potable et l’éducation et les 40% restants pour les “ autres secteurs prioritaires ” tels que les infrastructures physiques, l’énergie et le développement des étables.

Les collections de fonds DMF ont été les plus élevées dans l’Odisha riche en minéraux (Rs 12,186 crore), suivie par Jharkhand (Rs 6,533 crore), Chhattisgarh (Rs 6,470 crore), Rajasthan (Rs 4,664 crore) et Telangana (Rs 3,000 crore).

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.