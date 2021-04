Le Centre peut parler à l’ISI mais pas à l’opposition: Priyanka Gandhi coince le Premier ministre Narendra Modi sur la crise de Covid

Priyanka Gandhi Vadra a affirmé que le Centre avait le temps mais qu’il n’a pas réussi à gérer la situation.

La chef du Congrès Priyanka Gandhi Vadra a accusé aujourd’hui le Centre de ne pas avoir réussi à contenir la crise du COVID, alléguant que le gouvernement peut parler à l’ISI mais pas à l’opposition. Se référant à la lettre écrite par l’ancien Premier ministre Manmohan Singh au Premier ministre Modi, elle a déclaré que Singh était Premier ministre pendant 10 ans et que tout le monde sait à quel point il est digne. «S’il donne des suggestions alors que le pays est confronté à une pandémie, alors les suggestions devraient être prises avec la même dignité avec laquelle elles ont été proposées… Ce gouvernement peut parler à l’ISI. Ils parlent à l’ISI à Dubaï. Ne peuvent-ils pas parler aux chefs de l’opposition? Je ne pense pas qu’il y ait un chef de l’opposition qui ne leur donne pas de suggestions constructives et positives », a déclaré Priyanka Gandhi Vadra.

Elle a également critiqué le gouvernement Modi pour avoir donné la priorité aux exportations de vaccins et de Remdesivir plutôt que de les fournir aux Indiens. «1,1 million d’injections de Remdesivir ont été exportées au cours des 6 derniers mois. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une pénurie. Le gouvernement a exporté 6 crores de vaccins entre janvier et mars. Pendant ce temps, seuls 3 à 4 cr Indiens ont été vaccinés. Pourquoi les Indiens n’ont-ils pas été considérés comme prioritaires? » elle a demandé. Elle a affirmé que la pénurie de vaccins était due à la mauvaise planification du gouvernement tandis que la pénurie de Remdesivir était due à l’absence de planification du tout. Elle a dit que la pénurie d’oxygène est là en raison de l’absence de stratégie mise en place par le gouvernement.

«La capacité de production d’oxygène de l’Inde est l’une des plus importantes au monde. Alors pourquoi y a-t-il une pénurie? Vous avez eu 8 à 9 mois et vos propres enquêtes sérologiques ont indiqué qu’une deuxième vague est imminente, mais vous l’avez ignorée », a-t-elle déclaré en attaquant le gouvernement.

Elle a affirmé que le Centre avait le temps, mais qu’il n’a pas réussi à gérer la situation. «Aujourd’hui, seuls 2000 camions en Inde peuvent transporter de l’oxygène. C’est tragique que l’oxygène soit disponible mais qu’il n’atteigne pas où il devrait », a déclaré Priyanka Gandhi Vadra.

Accusant le Premier ministre Narendra Modi à propos de ses rassemblements politiques au Bengale occidental, elle a déclaré: «Le Premier ministre doit se présenter. Il a besoin de sortir de la scène du rallye où il rit et fait des blagues. Il doit venir ici, s’asseoir devant les gens, leur parler et leur dire comment va-t-il sauver des vies?… Même aujourd’hui, ils sont occupés à faire campagne. Ils rient des scènes. Les gens pleurent, crient à l’aide, cherchent de l’oxygène, des lits, des médicaments, et vous allez à d’énormes rassemblements et riez. Comment peux-tu faire ça?” dit Priyanka Gandhi Vadra.

Réagissant à la décision du gouvernement de l’Uttar Pradesh d’augmenter les tests COVID, elle a déclaré: «Leur propre enquête sérologique en octobre-novembre a montré que 5 millions de personnes étaient entrées en contact avec le virus. L’intensification des tests a été recommandée. Le gouvernement de l’UP a lancé 70% de tests antigéniques, ce qui signifie que 30% seulement des tests RT-PCR sont en cours. »

Priyanka a également interrogé le gouvernement UP pour ne pas avoir intensifié les tests auparavant. «Pourquoi les tests d’antigène? Pour baisser leur nombre? Même aujourd’hui, des rapports indiquent que les laboratoires privés sont invités à arrêter les tests. Pourquoi? Qu’est-ce qui est important – la vie des gens ou vos chiffres et l’image de votre gouvernement? » elle a dit.

Elle a également interrogé le gouvernement sur les décès dus au manque d’oxygène.

