Le Centre présentera un projet de loi visant à abroger les lois agricoles au Parlement le 29 novembre ; les agriculteurs reportent le rallye des tracteurs

Le Samyukt Kisan Morcha, l’organe faîtier de 40 syndicats d’agriculteurs, a déclaré aujourd’hui qu’il a décidé de reporter le rassemblement de tracteurs proposé au Parlement le 29 novembre. S’adressant aux médias après une réunion du SKM, le leader des agriculteurs Darshan Pal Singh a déclaré que le la prochaine réunion de la morcha aura lieu le 4 décembre pour discuter de la future ligne de conduite. Les syndicats d’agriculteurs ont également décidé de poursuivre leur agitation jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Réagissant à la remarque du ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar selon laquelle les FIR sont soumis à l’État et seuls les États peuvent décider de retirer les FIR en fonction de la gravité de l’infraction, le SKM a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi devrait ordonner aux gouvernements des États et aux chemins de fer de retirer les cas enregistrés. contre les agriculteurs.

Le chef de l’Union Bharatiya Kisan (BKU), Rajveer Singh Jadaun, a déclaré que le gouvernement devrait s’entretenir face à face avec les agriculteurs pour trouver une solution respectueuse aux problèmes. « Nous avons décidé de poursuivre notre protestation jusqu’à ce que notre demande MSP soit satisfaite. Il y avait des FIR contre nous, de nombreux agriculteurs ont été martyrisés, puis il y a le problème de Lakhimpur, des FIR ont été enregistrés contre des agriculteurs innocents là-bas, ils ont été envoyés en prison. Le gouvernement devrait s’entretenir avec nous sur toutes ces questions… nous ne sommes pas d’accord avec l’annonce faite par le gouvernement aujourd’hui, nous ne serons pas d’accord avec Akashvani, ils devraient s’entretenir avec nous face à face et trouver une solution respectueuse, alors seulement nous penserons à la future décision. Une réunion aura lieu le 4 du mois prochain », a déclaré Jadaun.

#REGARDER | Lors de la réunion d’aujourd’hui de SKM, nous avons décidé de continuer à manifester jusqu’à ce que le gouvernement s’entretient avec nous sur le MSP, la mort d’agriculteurs pendant la manifestation et l’affaire de la violence à Lakhimpur. Nous ne sommes pas d’accord avec les annonces du gouvernement aujourd’hui : le chef de la BKU Rajveer Singh Jadaun à Delhi pic.twitter.com/8VKE4Iaojd – ANI (@ANI) 27 novembre 2021

Le ministre de l’Agriculture a déclaré aujourd’hui que le projet de loi visant à retirer les lois agricoles sera déposé au Parlement le premier jour de la session d’hiver. Tomar a également déclaré que le Premier ministre Modi avait annoncé la constitution d’un comité pour rendre le système de prix de soutien minimum (MSP) plus transparent et efficace et a exhorté les agriculteurs à mettre fin à leur agitation et à rentrer chez eux.

