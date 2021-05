Le centre prévoit d’augmenter la superficie consacrée aux oléagineux d’un quart

L’année dernière, des graines oléagineuses ont été semées sur 20,82 millions d’hectares pendant la saison kharif et 8 millions d’hectares pendant la saison rabi (hiver).

Avant les semis de kharif qui commenceront à partir du 1er juin, le Centre s’est fixé pour objectif d’amener 6,37 lakh d’hectares supplémentaires en culture d’oléagineux cette saison elle-même et a déployé un plan à long terme pour rendre le pays autosuffisant en huiles comestibles.

«Dans le cadre d’une stratégie à plusieurs volets, le gouvernement a approuvé un plan ambitieux pour la distribution gratuite de variétés de semences à haut rendement aux agriculteurs pour cette saison kharif sous forme de mini-kits», a déclaré le ministère de l’Agriculture dans un communiqué. En augmentant la superficie consacrée aux oléagineux, la production d’oléagineux du pays pourrait augmenter de 1,2 million de tonnes (MT), suffisamment pour générer 2,44 000 tonnes d’huiles comestibles grâce à la transformation domestique.

Bien que la production de graines oléagineuses ait augmenté ces dernières années, elle est très insuffisante pour réduire la facture annuelle d’importation d’huile comestible de l’Inde de 75 000 crores. La production d’oléagineux est passée à 37,31 MT en 2020-2021, passant de 27,51 MT en 2014-15 à 37,31 MT en 2020-2021, tandis que la superficie est passée à 28,82 millions d’hectares contre 25,99 millions d’hectares au cours de cette période. Le rendement global est passé à 1295 kg / hectare contre 1075 kg / hectare.

Le plan spécial pour la saison suivante a été discuté en détail avec les États lors de la conférence kharif qui s’est tenue le 30 avril. L’amélioration de la superficie et de la productivité a été formulée pour le soja et l’arachide en mettant l’accent sur les variétés de semences à haut rendement à fournir gratuitement. dans le cadre de la «Mission nationale de sécurité alimentaire» et de la «Mission des graines oléagineuses et du palmier à huile».

Des graines de soja d’une valeur de Rs 76,03 crore seront distribuées dans 41 districts du Madhya Pradesh, du Maharashtra, du Rajasthan, du Gujarat, du Karnataka, du Telangana et du Chhattisgarh avec pour objectif de couvrir 1 47 500 hectares de cultures associées. En outre, 73 districts à fort potentiel dans le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Rajasthan, le Telangana, le Karnataka, l’Uttar Pradesh, le Chhattisgarh et le Gujarat ont été identifiés pour un coût de 104 crores et 3 90 000 hectares.

En outre, dans les zones de culture de soja existantes de 10 hectares de lakh répartis sur 90 districts du Madhya Pradesh, du Maharashtra, du Rajasthan, du Karnataka, du Telangana, du Chhattisgarh, du Gujarat, de l’UP et du Bihar, 8,16 mini kits de lakh (semences gratuites) d’une valeur de 40 crore augmenter le rendement. Les graines de soja à distribuer auront un rendement d’au moins 20 quintaux par hectare, a déclaré le gouvernement. La distribution des semences pour les cultures intercalaires et les districts à fort potentiel se fera par le biais des agences nationales de semences et les semences dans le cadre des mini-kits par le biais des agences centrales de production de semences.

Le Centre a également approuvé la distribution de 74000 mini kits de semences d’arachide, ayant un rendement de pas moins de 22 quintaux / hectare, dans le Gujarat, l’Andhra Pradesh, le Rajasthan, le Karnataka, le Maharashtra, le Madhya Pradesh et le Tamil Nadu avec un budget de Rs 13 crore.

