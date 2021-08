Le centre prévoit d’interdire les factions Hurriyat dures et modérées, le dernier appel n’a pas encore été pris : rapport

in

Une fois l’interdiction entrée en vigueur, les agences de sécurité seront autorisées à arrêter tout responsable de bureau pour être associé aux Hurriyat et à bloquer les flux de fonds. (Express Photo)

Le Centre envisage d’interdire les deux factions de la conférence All Party Hurriyat en vertu de la loi sur la prévention des activités illégales (UAPA), a rapporté dimanche l’Indian Express citant des sources gouvernementales.

Une fois l’interdiction entrée en vigueur, les agences de sécurité seront autorisées à arrêter tout responsable de bureau pour être associé aux Hurriyat et à bloquer les flux de fonds.

Le rapport cite des sources du ministère de l’Intérieur de l’Union disant que des discussions pour déclarer les factions dures et modérées des Hurriyat comme « association illégale » ont commencé. Ashraf Sehrai dirige la faction dure tandis que la faction modérée est dirigée par Mirwaiz Umar Farooq.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.