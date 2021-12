Le Centre publie des directives opérationnelles pour le régime PLI pour le secteur textile

Dans le cadre de ce programme, l’exercice 2024-25 sera considéré comme la première année de performance avec un chiffre d’affaires minimum prescrit de Rs 600 crore, selon les directives.

Le gouvernement a publié mardi les directives opérationnelles du programme d’incitation à la production (PLI) pour le secteur textile avec une dépense approuvée de Rs 10 683 crore.

Un groupe de secrétaires habilités (EGoS) présidé par le secrétaire du Cabinet surveillera les progrès du programme et prendra les mesures appropriées pour s’assurer que les dépenses respectent les dépenses prescrites.

L’EGoS est également habilité à apporter des modifications aux modalités du programme et à résoudre tout problème lié à de véritables difficultés pouvant survenir au cours de la mise en œuvre.

Conformément aux normes prescrites, le régime sera opérationnel du 24 septembre 2021 au 31 mars 2030 et l’incitatif au titre du régime sera payable pour une période de 5 ans seulement.

Toute entreprise/entreprise/LLP/trust désireux de créer une entreprise de fabrication distincte en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 et d’investir un minimum de Rs 300 crore, à l’exclusion des coûts de construction du terrain et administratifs, pour fabriquer des produits notifiés sera éligible pour obtenir l’incitation lorsqu’elle atteint un minimum de Rs 600 crore de chiffre d’affaires d’ici la première année de performance.

Dans le cadre de ce programme, l’exercice 2024-25 sera considéré comme la première année de performance avec un chiffre d’affaires minimum prescrit de Rs 600 crore, selon les directives émises par le ministère des textiles.

De plus, toute entreprise/entreprise/LLP/trust désireux de créer une entreprise de fabrication distincte en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 et d’investir un minimum de 100 crores de roupies, à l’exclusion des coûts de terrain et de construction administrative, pour fabriquer des produits notifiés sera éligible à une incitation lorsqu’elle atteint un minimum de Rs 200 crore de chiffre d’affaires par la première année de performance.

Le ministère acceptera les candidatures en ligne dans le cadre du programme à partir du 1er janvier 2022, via le portail PLI. La fenêtre de candidature restera ouverte jusqu’au 31 janvier 2022.

