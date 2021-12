Le centre publie des directives pour les « doses de précaution », le vaccin Covid-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans : consultez les détails ici

Le Centre a déclaré que l’éligibilité de ces bénéficiaires serait basée sur la date d’administration de la deuxième dose, telle qu’enregistrée dans leurs comptes CoWIN.

Le ministère de la Santé de l’Union a publié lundi des directives pour la vaccination contre le Covid-19 des enfants âgés de 15 à 18 ans, et pour les « doses de précaution » aux travailleurs de la santé et de première ligne, et 60 ans au-dessus de la population présentant des comorbidités. Le Centre a également annoncé que tous les professionnels de la santé, les travailleurs de première ligne et les citoyens de plus de 60 ans présentant des comorbidités peuvent utiliser leur compte CoWIN existant pour accéder aux doses de précaution.

Samedi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que l’Inde commencerait la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 15 à 18 ans, tandis que les travailleurs de la santé et de première ligne se verraient administrer un rappel – une « dose de précaution » – à partir du 10 janvier. L’Indian Express a rapporté aujourd’hui que le les premiers receveurs seraient les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités et celles ayant reçu leur deuxième dose neuf mois auparavant.

DOSE DE PRECAUTION

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré dans ses directives que l’éligibilité de ces bénéficiaires serait basée sur la date d’administration de la deuxième dose, telle qu’enregistrée dans leurs comptes CoWIN. Le système CoWIN enverra à ces bénéficiaires un SMS pour la dose de précaution, au fur et à mesure de son échéance.

Les bénéficiaires éligibles peuvent s’inscrire à la dose de précaution et prendre rendez-vous en ligne et sur place. Les certificats de vaccination refléteront de manière appropriée les détails de la dose de précaution.

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 15-18 ANS

Les bénéficiaires du ministère de la Santé de l’Union âgés de 15 ans et plus (ceux nés en 2007 ou avant) pourraient s’inscrire sur CoWIN. Les bénéficiaires peuvent s’inscrire eux-mêmes en ligne via un compte CoWIN existant ou en créer un nouveau via un numéro de mobile unique.

L’installation sera également accessible sur place par le vérificateur/vaccinateur en mode d’enregistrement facilité, tandis que les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou sur place.

Les bénéficiaires de cette tranche d’âge n’auraient que l’option Covaxin, le seul vaccin à autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants de 15 à 17 ans.

Les directives entreront en vigueur à partir du 3 janvier et seront révisées périodiquement, a déclaré le ministère de la Santé de l’Union.

