Le Centre publie des directives pour refondre les prêts contractés par les sucreries auprès du SDF et prévoit un moratoire de 2 ans

Le défaut de paiement total du SDF est de près de 3 100 crores de roupies, principal et intérêts compris, selon un communiqué officiel publié mercredi.



Le Centre a publié des directives pour la restructuration des prêts contractés par les usines auprès du Sugar Development Fund (SDF), prévoyant un moratoire de deux ans puis un remboursement en cinq ans aux usines éligibles défaillantes.

Le défaut de paiement total du SDF est de près de 3 100 crores de roupies, principal et intérêts compris, selon un communiqué officiel publié mercredi.

Le 3 janvier, le Département de l’alimentation et de la distribution publique a émis des lignes directrices « pour la restructuration des prêts du SDF en vertu de la règle 26 des règles du SDF de 1983 ».

Les lignes directrices pour la restructuration ont été publiées pour « faciliter la réhabilitation des sucreries financièrement faibles mais économiquement viables qui ont bénéficié de prêts en vertu de la Loi de 1982 sur le Fonds de développement du sucre ».

Le ministère a déclaré que les lignes directrices prévoient un «moratoire de deux ans, puis cinq ans de remboursement».

Cela devrait apporter un grand soulagement aux sucreries financièrement faibles qui ont bénéficié des prêts du SDF, a déclaré le département.

« Le montant en souffrance des prêts du SDF est de 3 068,31 crores de Rs (au 30 novembre 2021), ce qui comprend 1249,21 crores de Rs comme montant principal, 1 071,30 crores de Rs comme intérêts et 747,80 crores de Rs comme intérêts supplémentaires en cas de défaut.

« Une renonciation totale aux intérêts supplémentaires sera accordée aux sucreries éligibles », indique le communiqué.

Ces directives s’appliqueront uniformément aux prêts du SDF accordés par tous les types d’entreprises, y compris les sociétés coopératives, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés publiques à responsabilité limitée.

Le taux d’intérêt sera remplacé par le taux d’intérêt selon le taux bancaire en vigueur à la date d’approbation du programme de réhabilitation.

« Ces points faciliteront la réduction du fardeau de la dette de ces sucreries défaillantes », indique le communiqué.

Une usine sucrière qui a subi des pertes de trésorerie de manière continue au cours des trois derniers exercices ou la valeur nette de l’usine est négative, mais l’usine n’est pas fermée/n’a pas cessé de broyer la canne depuis plus de deux saisons sucrières, à l’exclusion de la saison sucrière en cours est éligible demander une restructuration, selon le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.