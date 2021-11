Le Centre publie une notification pour prolonger le mandat du directeur de l’IB, des secrétaires de la Défense, de l’Intérieur et de RAW

Il a déclaré que la décision à cet égard sera prise au cas par cas, sous réserve que la durée totale ne dépasse pas 2 ans.

Le gouvernement central a publié aujourd’hui une notification dans la Gazette concernant la prolongation du mandat du secrétaire à la Défense, du ministre de l’Intérieur, du directeur du Bureau du renseignement, du secrétaire à la recherche et à l’analyse pour une période de deux ans. La notification a été délivrée en exerçant les pouvoirs conférés par la réserve de l’article 309 de la Constitution.

La notification dans la Gazette indique que le gouvernement central peut accorder une prolongation de service au secrétaire à la Défense, au ministre de l’Intérieur, au directeur de l’IB et au secrétaire de R&AW si le gouvernement le juge nécessaire. Il a déclaré que la décision à cet égard sera prise au cas par cas, sous réserve que la durée totale ne dépasse pas 2 ans. La notification a été émise par le Département du personnel et de la formation qui relève du Ministère du personnel, des réclamations publiques et des pensions.

« À condition également que le gouvernement central puisse, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, accorder une prolongation de service au secrétaire à la Défense, au ministre de l’Intérieur, au directeur du Bureau du renseignement, au secrétaire à la recherche et à l’analyse et au directeur du bureau central de Enquête nommée en vertu de la loi de 1946 sur l’établissement de la police spéciale de Delhi (25 de 1946) et directeur de l’exécution à la Direction de l’exécution nommé en vertu de la loi de 2003 sur la Commission centrale de vigilance (45 de 2003) au sein du gouvernement central pour la période ou les périodes qu’il peut juger approprié au cas par cas pour des raisons qui doivent être consignées par écrit, sous réserve que le mandat total de ces secrétaires ou directeurs, selon le cas, qui bénéficient d’une telle prolongation de service en vertu de la présente règle, ne dépasse pas deux ans ou la période prévue dans la loi respective ou les règles adoptées en vertu de celle-ci, en vertu desquelles leurs nominations sont faites », lit-on dans la notification de la Gazette.

La notification prend de l’importance car le gouvernement est confronté à plusieurs défis à la maison et à la frontière et le maintien des chefs/secrétaires actuels peut assurer une meilleure coordination et une meilleure action.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.