Le centre reçoit un dividende final de Rs 6 665 crore de BPCL pour l’exercice 21

Sur l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour l’exercice 22, le Centre a budgété Rs 75 000 crore pour la privatisation de certaines CPSE telles que BPCL et les ventes de participations minoritaires dans les CPSE.

Le Centre a reçu un dividende final de Rs 6 665 crore pour l’exercice 21 du détaillant-raffineur de carburant BPCL, qui est sur le point d’être privatisé.

«Le gouvernement a reçu un dividende final de Rs 6 665 crore de BPCL pour l’exercice 2020-21. Cela comprend un dividende spécial au titre des gains, notamment sur la vente de la participation de BPCL dans la raffinerie de Numaligarh en mars 2021 », a tweeté le secrétaire du département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM), Tuhin Kanta Pandey.

En mars 2021, BPCL avait vendu l’intégralité de sa participation de 61,5% dans la raffinerie de Numaligarh dans l’Assam à un consortium composé de Oil India, Engineers India et du gouvernement de l’Assam pour 9 876 crores de roupies. Le Centre détient une participation de 52,98 % dans BPCL.

Le conseil d’administration de BPCL avait précédemment déclaré et distribué deux dividendes intérimaires au cours de l’année 2020-21, pour un total de Rs 4 555 crore (la part du Centre d’environ Rs 2 413 crore).

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour le rachat de BPCL.

La valeur marchande de la participation de 52,98 % du Centre dans BPCL valait un peu plus de Rs 49 200 crore aux prix actuels du marché (27 octobre 2021).

Le gouvernement espère recevoir des offres financières pour l’intégralité de sa participation dans BPCL d’ici décembre 2021.

