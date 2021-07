Le centre révèle qu’il n’y a plus de grande outarde indienne à Kutch, les experts accusent les lignes de transport d’électricité

Les experts soutiennent depuis longtemps que les lignes aériennes de transport d’électricité sont devenues la plus grande menace pour l’espèce, car les oiseaux sont réputés avoir une mauvaise vision frontale et, en raison de leur poids, ne parviennent pas à esquiver les lignes de transport d’électricité au dernier moment.

Dans une révélation surprenante, le gouvernement de Rajya Sabha a informé qu’il n’y avait aucune grande outarde indienne présente dans le sanctuaire des outardes de Kutch au Gujarat depuis janvier de cette année. L’information a laissé les écologistes et les amoureux de la nature sous le choc car l’espèce est considérée comme l’une des plus grandes attractions de la région et ce n’est que récemment que la Cour suprême a demandé aux compagnies d’électricité de prendre les lignes électriques sous terre pour ne pas gêner les espèces gravement menacées , a rapporté l’Indian Express.

Où trouve-t-on la grande outarde indienne ?

La plus grande des quatre espèces d’outardes trouvées en Inde, la GIB a historiquement habité presque toutes les parties du sous-continent indien. Cependant, en raison de la dégradation constante de leur habitat, ils sont maintenant concentrés dans environ 10 pour cent du pays. Étant donné que l’espèce est l’une des espèces d’oiseaux les plus lourdes, elle ne vole que lorsqu’elle doit se déplacer d’un habitat à un autre alors qu’elle se repose sur la terre la plupart de son temps. Habitué à vivre dans les prairies, l’espèce d’oiseau se nourrit d’insectes, de lézards et de graines de graminées. La présence de l’espèce révèle également beaucoup sur la santé globale de l’écosystème des prairies d’une zone car elle se situe aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire.

Combien reste-t-il de grandes outardes indiennes ?

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui catégorise la faune sauvage sur la base de sa disponibilité a classé l’espèce dans la catégorie des « espèces en danger critique d’extinction », le stade le plus critique. Les espèces qui glissent plus loin sont appelées éteintes à l’état sauvage et ne se trouvent plus dans aucun de leur habitat naturel. Le gouvernement central avait déclaré en février 2020 aux Parties à la Convention des Nations Unies sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage qu’il ne restait plus que 150 outardes indiennes étranges en Inde, dont plus de 90 pour cent sont disponibles au Rajasthan et environ 10 oiseaux dans la région de Kutch au Gujarat.

Menaces majeures pour GIB

Les experts soutiennent depuis longtemps que les lignes aériennes de transport d’électricité sont devenues la plus grande menace pour l’espèce, car les oiseaux sont réputés avoir une mauvaise vision frontale et, en raison de leur poids, ne parviennent pas à esquiver les lignes de transport d’électricité au dernier moment. Selon les recherches menées par le Wildlife Institute of India (WII), environ 18 GIB meurent chaque année au Rajasthan en raison de la transmission d’électricité. Il convient de noter que le Rajasthan et le Gujarat sont également les États qui émergent comme les points chauds émergents des énergies renouvelables, car ils reçoivent tous deux une chaleur et un vent adéquats, essentiels au mouvement de la turbine électrique. En plus des lignes de transport d’électricité, le changement de modèle de culture chez les agriculteurs de la région aride est également devenu une menace pour l’espèce, car les agriculteurs ont commencé à cultiver du coton, du blé au lieu des légumineuses et du fourrage traditionnels.

Qu’a ordonné la Cour suprême?

En avril de cette année, le tribunal d’Apex avait ordonné que toutes les lignes aériennes de transport d’électricité dans l’habitat principal du GIB soient enterrées pour ne pas constituer une menace pour l’espèce. L’Indian Express a cité Devesh Gadhvi, qui a été nommé membre du comité chargé de superviser la mise en œuvre de l’ordonnance SC, affirmant qu’il n’y avait aucun changement au sol et que les lignes aériennes de transport d’électricité étaient toujours à l’ordre du jour.

