Le Centre s’efforce de parvenir à un consensus au Parlement sur l’abrogation des lois agricoles, susceptible de déposer un projet de loi

Le ministère de l’Agriculture cherche à savoir si la question de la PSM doit être abordée sous forme de lignes directrices ou sous une forme statutaire, comme l’ont demandé les agriculteurs.

Se préparant à abroger les lois agricoles litigieuses lors de la prochaine session d’hiver du Parlement, le Centre a commencé ses efforts pour parvenir à un consensus sur les questions, y compris la charte des revendications des agriculteurs, principalement la garantie d’une MSP équitable.

NDTV a cité des sources gouvernementales disant que le gouvernement déposera un projet de loi, et non trois distincts, qui est toujours en préparation et en attente de l’approbation du bureau du Premier ministre.

Il a également indiqué que le ministère de l’Agriculture travaillait sur la question de savoir si la question de la MSP devait être traitée sous forme de lignes directrices ou sous une forme statutaire, comme les agriculteurs l’ont demandé.

Le projet de loi comprendra des dispositions visant à fermer tous les conseils qui ont été constitués concernant les lois agricoles, et toutes les décisions prises par eux seront déclarées nulles et non avenues.

Le clou de la session d’hiver, qui débutera le 29 novembre et se terminera le 23 décembre, sera le retrait des trois lois agricoles. Cependant, l’annonce n’est pas de nature à assurer un bon déroulement de la session. L’opposition devrait soutenir les demandes des agriculteurs pour une législation sur le prix de soutien minimum, pour laquelle le gouvernement n’a pas donné son accord. Les agriculteurs agités ont jusqu’à présent refusé d’annuler leurs manifestations à moins que le gouvernement n’accepte leurs demandes.

À la suite de l’annonce surprise du Premier ministre Narendra Modi d’abroger les lois agricoles la semaine dernière, Samyukt Kisan Morcha – l’organe faîtier d’environ 40 syndicats d’agriculteurs – a annoncé qu’il n’annulera pas les manifestations tant que le Centre n’abrogera pas officiellement les lois agricoles et assurera un MSP équitable, en plus de répondre à d’autres demandes formulées par eux.

Le SKM a organisé lundi un mahapanchayat à Lucknow pour faire pression en faveur d’une loi sur le prix de soutien minimum (MSP) et a annoncé une marche devant le Parlement le 29 novembre pour observer un an de manifestations contre la loi agricole.

Dans une lettre ouverte au Premier ministre Modi, le SKM l’a remercié pour l’abrogation des trois lois agricoles, mais a noté qu’« après 11 cycles de pourparlers, vous avez choisi la voie d’une déclaration unilatérale plutôt que d’une solution bilatérale ».

Ils ont présenté six demandes, notamment que le MSP basé sur le coût global de production devienne un droit légal de tous les agriculteurs pour tous les produits agricoles, le limogeage et l’arrestation du ministre d’État de l’Union pour l’intérieur Ajay Mishra dans le cadre de l’incident de Lakhimpur Kheri, le retrait des affaires contre les agriculteurs et la construction d’un mémorial pour ceux qui ont perdu la vie pendant l’agitation.

