Le centre soutient le plaidoyer sur la violation de la sécurité du Premier ministre à SC, demande l’implication de la NIA

Le Centre a soutenu vendredi une requête auprès de la Cour suprême pour une enquête approfondie sur une « violation massive de la sécurité » lors de la récente visite du Premier ministre Narendra Modi au Pendjab, et a demandé l’implication de la NIA dans l’enquête car il y avait une possibilité de « terrorisme international angle » et c’était un cas unique qui avait le potentiel de causer « l’embarras ». Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, qui a ordonné oralement au Centre et au gouvernement du Pendjab de suspendre leurs enquêtes jusqu’au 10 janvier, a été informé par le solliciteur général Tushar Mehta au nom du gouvernement central que le convoi du Premier ministre est parti de Bhatinda par la route le Le 5 janvier seulement après que le directeur général de la police du Pendjab eut donné l’assurance que la route était libre.

L’officier de justice a également souligné qu’un Pannu prétendant être le président de l’organisation terroriste interdite Sikhs for Justice (SFJ) basée aux États-Unis et au Royaume-Uni avait déjà diffusé une vidéo bien avant la visite du Premier ministre. « S’il existe une possibilité d’un angle terroriste international, l’implication de l’Agence nationale d’enquête (NIA) serait absolument nécessaire », a déclaré l’officier de justice. Il a demandé une directive que tous les documents concernant le mouvement du Premier ministre à partir de Bhatinda sous forme de messages sans fil, les entrées de registre soient collectées par une personne neutre qui devrait être assistée par un officier de la NIA. « Il s’agit d’un cas sui generis (unique) qui aurait pu causer une gêne internationale et a souligné que chaque fois que le convoi du Premier ministre voyage par la route, le SPG consulte d’abord le directeur général de l’État concerné pour savoir si l’itinéraire sur lequel l’Hon’ ble premier ministre est de voyager est clair du point de vue de la sécurité », a déclaré l’officier de justice. Mercredi, lors d’une « violation massive de sécurité », le convoi du Premier ministre s’est retrouvé bloqué lors d’un survol en raison d’un blocus par des manifestants à Ferozepur, après quoi il est revenu du Pendjab, lié aux élections, sans assister à aucun événement, y compris un rassemblement.

L’avocat général DS Patwalia, représentant le gouvernement du Pendjab, a déclaré que l’État n’était pas contradictoire dans le litige et était d’avis que le problème était sérieux et ne pouvait pas être passé sous silence. « Bien que j’aie de sérieux problèmes avec le contenu de la pétition, l’État ne prend pas cette question à la légère, il y a eu un écart quelque part et l’État fait tout pour l’examiner », a-t-il déclaré, ajoutant que si certains officiers avaient faire face à la « flak », alors laissez-les lui faire face. Le solliciteur général, lors de l’audience, a déclaré que l’enquête ordonnée par le ministère de l’Intérieur était une enquête interne et pourrait être autorisée à se poursuivre. Se référant au protocole de sécurité, Mehta a déclaré qu’avant le convoi du Premier ministre, un « véhicule d’avertissement » voyage toujours et reste à une distance de 500 mètres à 1 km du convoi. « Toute menace pour la sécurité du Premier ministre en route doit être signalée par la police locale au véhicule d’avertissement afin que le véhicule d’avertissement puisse, à son tour, informer par message sans fil le convoi d’arrêter tout autre mouvement du Premier ministre, » il a dit. Dans le cas présent, bien que le personnel de la police locale était présent sur le site du blocus, mais ils ont été vus en train de prendre le thé avec ceux qui s’y sont rassemblés et n’ont pas informé le véhicule d’avertissement du blocus pour arrêter immédiatement le mouvement du convoi du Premier ministre , il a dit.

« Le blocus n’a été connu que lorsque le convoi a atteint le pont lui-même », a déclaré le solliciteur général. Il a déclaré avoir visualisé une situation dans laquelle un côté du survol était bloqué par une énorme foule et si une foule similaire s’était rassemblée de l’autre côté du survol avec la personne protégée coincée sur le survol, cela aurait causé un grave accident. Même le gouvernement du Pendjab a admis un manquement à la sécurité de sa part, a déclaré Mehta, ajoutant : « La principale préoccupation est de savoir si ce manquement est délibéré ou dû à l’inefficacité ou à des forces terroristes externes ».

Le gouvernement de l’État a déclaré qu’il ne prenait pas cette question à la légère et s’il y a eu un manquement quelque part, cela sera examiné. L’officier de justice de l’État a déclaré qu’il n’avait aucune objection à ce que le tribunal suprême ordonne une enquête ou nomme une personne pour surveiller l’enquête. « L’un des officiers du comité du Centre est S Suresh, il était responsable de la sécurité globale, notre affirmation est qu’il ne peut pas non plus faire partie du comité. Je ne me joins au problème sur rien, nous voulons qu’il fasse l’objet d’une enquête », a déclaré Patwalia. Le solliciteur général a répondu en disant que l’officier concerné peut être remplacé par le ministre de l’Intérieur au sein du comité d’enquête du MHA qui est à des fins internes seulement.

