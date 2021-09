Le centre sportif de Laugardalshöll accueillerait les championnats du monde 2021

in

La série de championnats du monde League of Legends 2021 pourrait se diriger vers le centre sportif de Laugardalshöll en Islande, a rapporté Dot Esports lundi. Il semble également que l’événement se déroulera du 6 octobre au 6 novembre.

Les rumeurs de l’événement ayant lieu en Islande circulent depuis un certain temps maintenant, ce qui n’est pas particulièrement surprenant étant donné que Riot Games a récemment organisé plusieurs tournois d’esports dans le pays. L’invitation de mi-saison pour les événements League of Legends et Valorant Champions Tour a eu lieu sur le site en mai, il y a donc un précédent.

Selon le même rapport de Dot Esports, chaque étape de l’événement se déroulera exclusivement en Islande, car les joueurs de la plupart des régions pourront se rendre dans le pays.

Sources : Le championnat du monde 2021 de League of Legends aura lieu du 5 octobre au 6 novembre à Reykjavík, en Islande. via @BloopGG https://t.co/Q9DctKBeEx – Dot Esports (@DotEsports) 6 septembre 2021

Apparemment, du 5 au 9 octobre seront les dates de la phase de play-in, tandis que la phase de groupes se déroulera du 11 au 18 octobre. Les séries éliminatoires commenceront le 22 octobre et se termineront le 22 octobre. 31, avec les finales le 6 novembre.

Rien de tout cela n’est concret jusqu’à ce que Riot Games confirme (ou nie) l’information, mais tout semble probable.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

