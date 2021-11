Le centre transfère Rs 95 082 crore aux États en tant que part fiscale

Selon la répartition des montants par État publiée mardi, l’Uttar Pradesh sera le bénéficiaire le plus élevé avec Rs 17 057 crore

Grâce à de solides recettes fiscales, le gouvernement de l’Union a débloqué mardi 95 082 crores de roupies aux États en novembre comme leur part du pool fiscal divisible, soit le double de la dévolution mensuelle correspondant à l’estimation budgétaire. La dévolution plus élevée a été promise par le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, le 15 novembre, après la réunion virtuelle avec les ministres en chef et les ministres des Finances des États pour augmenter les investissements en capital des États dans les infrastructures et d’autres domaines.

Selon la répartition des montants par l’État publiée mardi, l’Uttar Pradesh sera le bénéficiaire le plus élevé avec 17 057 crore Rs, suivi du Bihar (crore Rs 9 563), du Madhya Pradesh (crore Rs 7 464), du Bengale occidental (7 153 crore Rs) et Maharashtra (Rs 6 006 crore). En règle générale, la dévolution fiscale aux États se fait en 14 versements par an et les ajustements selon l’estimation révisée sont généralement effectués en mars. Pour améliorer la liquidité des États, le Centre a déjà libéré l’intégralité de la composante de prêt dos à dos de Rs 1,59 lakh crore aux États au lieu du déficit de déblocage de la compensation de la TPS au cours de l’exercice en cours. Cela s’ajoutait à l’indemnisation versée aux États par la cagnotte désignée de Rs 60 000 crore.

Les données recueillies par FE de 20 États ont montré que ces États ont déclaré un investissement combiné de Rs 1,6 lakh crore en avril-septembre de l’exercice 22, en hausse de 79 % sur un an, contre une baisse de 31 % sur un an au cours de la période correspondante de l’exercice 21.

Le Centre a demandé aux États d’entreprendre Rs 1,1-lakh-crore de plus d’investissements en FY22 que Rs 5 lakh crore réalisé au cours de l’année pré-Covid de FY20. Les États sont autorisés à emprunter net de 4 % du GSDP au cours de l’exercice 22, dont 50 points de base sont liés à la réalisation d’investissements supplémentaires par rapport à leur investissement au cours de l’exercice 20.