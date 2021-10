Le centre-ville de Seattle sous les projecteurs du débat du maire alors que les candidats sont susceptibles de sonner sur l’avenir du pôle technologique

Les candidats à la mairie de Seattle Bruce Harrell, à gauche, et Lorena Gonzalez. (Images via les sites Web de la campagne)

L’avenir du centre-ville de Seattle pourrait être à l’honneur ce soir – aux côtés de Bruce Harrell et Lorena Gonzalez – alors que les deux candidats à la mairie s’affrontent dans leur premier débat avant les élections du 2 novembre, en mettant l’accent sur l’économie et les affaires.

Le noyau urbain de la ville et sa viabilité continue en tant que plaque tournante technologique ont été touchés par un certain nombre de facteurs au cours des deux dernières années, dont le moindre n’est pas la pandémie de COVID-19 qui a transformé des milliers d’employés de bureau en télétravailleurs. Combien de ces travailleurs reviendront et pendant combien de jours par semaine ? Que signifiera une main-d’œuvre hybride entre le bureau et la maison pour l’économie de la ville et les petites entreprises qui dépendent de ces travailleurs ?

La crise des sans-abri de la ville et les préoccupations concernant la sécurité publique et l’impact des deux problèmes sur les entreprises de South Lake Union à Pioneer Square devraient également être au centre des préoccupations jeudi soir.

Organisé par Seattle CityClub et la Washington State Debate Coalition, le débat est gratuit et virtuel et commence à 19 h 00 PT.

Les inquiétudes concernant l’avenir du travail et les impacts sur la ville sont particulièrement d’actualité cette semaine alors qu’Amazon a de nouveau modifié les plans liés à ses plus de 50 000 employés d’entreprise et de technologie à Seattle. Le géant de la technologie avait récemment prévu de ramener les travailleurs le 3 janvier 2022, avec une «base de référence centrée sur le bureau» de trois jours par semaine au bureau et deux jours à distance. Mais lundi, Amazon a annoncé qu’il laisserait les décisions aux chefs d’équipe individuels, sans aucune attente quant au nombre de jours pendant lesquels ces employés travailleront au bureau.

. a visité les quartiers de South Lake Union et Denny Triangle autour du siège d’Amazon cette semaine et a discuté avec plusieurs propriétaires de petites entreprises de l’impact de tous ces travailleurs technologiques manquants sur les affaires.

Avant le débat et l’élection, sea.citi a préparé une série de courtes vidéos pour quatre courses sur le bulletin de vote. L’organisation, qui s’efforce de connecter les employés du secteur de la technologie à la vie civique, se concentre sur des questions telles que l’abordabilité du logement, le changement climatique, les infrastructures de transport et l’équité numérique. Une vidéo « Meet the Candidates » aborde spécifiquement la question de l’avenir du travail et du centre-ville de Seattle :

Gonzalez, l’actuelle présidente du conseil municipal de Seattle, dit dans la vidéo qu’elle pense que le travail de bureau a été changé à jamais par la pandémie.

« Cela signifie examiner les bâtiments vacants pour les garderies, et cela signifie examiner les bâtiments vides pour les opportunités de micro-entreprise et rendre ces espaces commercialement abordables », a-t-elle déclaré. « Et cela signifie également s’assurer que nous examinons la façon dont nous planifions une ville qui comprend des pôles d’emploi dans les quartiers et pas seulement au centre-ville. »

Harrell, un ancien président du conseil, a déclaré « ensemble, nous allons redéfinir à quoi devrait ressembler le centre-ville, réalisant que bon nombre de ces institutions de brique et de mortier ne reviendront pas ». Il a ajouté que le centre-ville doit être «un endroit activé, sûr, dont tous peuvent profiter» et a souligné la nécessité de choses telles que la propreté, une sécurité publique forte et efficace et des services de police impartiaux.

Les deux candidats se sont précédemment assis, virtuellement, avec . pour une conversation sur la technologie, le travail à distance, les défis auxquels Seattle est confronté et plus encore.

La vidéo sea.citi présente également le directeur du comté de King Dow Constantine et son challenger Joe Nguyen; Conseil municipal Position 9 candidats Nikkita Oliver et Sara Nelson; et les candidats procureurs de la ville Nicole Thomas-Kennedy et Ann Davison.

Sea.citi a également réalisé un guide des candidats.