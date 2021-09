Le centre vise à créer une base de données de 8 crore d’agriculteurs au cours des quatre prochains mois

in

Les exportations de produits agricoles et connexes du pays au cours de l’exercice 21 ont augmenté de 17,34 % pour atteindre 41,25 milliards de dollars en glissement annuel, et le gouvernement est confiant de maintenir également cette dynamique de croissance dans l’exercice en cours.

Le Centre vise à créer une base de données de 8 crores d’agriculteurs au cours des quatre prochains mois après avoir compilé les détails de pas moins de 5,5 crores d’agriculteurs bénéficiant de différents programmes centraux tels que PM-Kisan, la carte de santé des sols et PM Fasal Bima Yojana.

S’adressant aux ministres en chef et aux ministres de l’Agriculture de 15 États, le ministre de l’Agriculture de l’Union Narendra Singh Tomar a souligné que les gouvernements central et des États doivent travailler ensemble pour que l’agriculture donne un coup de fouet à l’économie. Il a exhorté les États à autoriser le couplage de la base de données du Centre avec le registre foncier, ce qui aiderait à orienter les programmes plus efficacement.

Parlant d’agriculture numérique, le ministre a demandé aux États d’étudier le modèle du Karnataka et de l’adopter dans leur propre État. Tenue par vidéoconférence lundi, la première journée de la conférence de deux jours a réuni les ministres de l’Agriculture du Pendjab, de l’Haryana, du Rajasthan, de l’Uttar Pradesh, de l’Uttarakhand, de l’Himachal Pradesh, du Chhattisgarh, du Madhya Pradesh, du Gujarat, du Maharashtra, du Bihar Jharkhand, de l’Odisha, Bengale occidental et Goa. Certains ministres en chef étaient également présents à la réunion.

Tomar a expliqué aux États l’importance de la mise à niveau de la base de données des bénéficiaires pour le succès de tout système central. Le ministre a également déclaré qu’avec la création du Fonds pour les infrastructures agricoles (FIA), les FPO, les PACS, les mandis et les start-up obtiendront facilement des prêts.

S’exprimant à cette occasion, le ministre du Commerce et de l’Alimentation Piyush Goyal a déclaré : « L’Inde est devenue un partenaire d’exportation de confiance et il existe encore des possibilités d’amélioration des exportations agricoles. Il a souligné que l’infrastructure doit être renforcée pour le stockage et l’entreposage.

