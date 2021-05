Le Ceo Feat. Vince Hornsby de Sevendust: sortie du clip de ‘Redemption’

“Rachat”, le nouveau clip des hard rockers de Géorgie LE PDG, qui présentent SEVENDUSTde Vince Hornsby à la basse, peut être vu ci-dessous. La chanson est la piste titre de LE PDGpremier album de, “Rachat”, qui sortira le 25 juin via Registres de Rat Pak.

“Rachat” est un rocker up-tempo qui présente une performance vocale intense et inspirante de Mack Mullins, avec des guitares boueuses et une section rythmique percutante complétant le morceau. Le clip présente le groupe faisant ce qu’il fait de mieux et offrant une performance sincère et rock, tout en Mack chante de prendre le contrôle de son héritage et de son destin.

“‘Rachat’ est une piste d’appel à l’action intense », explique Mullins. “C’est notre réponse à toutes les divisions qui dominent les gros titres ces jours-ci. C’est en colère et bruyant, mais pertinent et plein d’espoir. J’adore cette chanson.”

Du riff de guitare de l’ouverture de l’album “Flamme jumelle” à la mélodie vocale finale de l’album plus proche “Seul et mort”, LE PDG a créé un son qui s’intègre parfaitement à la radio Active Rock d’aujourd’hui. Des chansons comme “Derrière ces yeux”, “La tempête” et “Jeter des ombres” mettre en valeur le côté le plus dur du groupe. LE PDG explore son côté plus doux sur “Coeurs Noirs” – la plus longue piste de l’album et une chanson qui sera sûrement l’une des préférées des fans.

“Rachat” a été produit par Michael “Elvis” Baskette (ALTER BRIDGE, SEVENDUST, MYLES KENNEDY, TREMONTI, MAMMOTH WVH).

“Rachat” liste des pistes:

01. Flamme jumelle



02. Derrière ces yeux



03. Rachat



04. Coeurs Noirs



05. Sale tragique



06. La tempête



07. Vivant



08. Début et fin



09. Bourbon droit



dix. Travail de coeur



11. Lancer des ombres



12. Seul et mort

LE PDG a été formé en 2018 par deux entrepreneurs PDG de la vie réelle, Mack Mullins (chant) et Mike Dunn (guitare). Mullins et Dunn enrôlé Gary Stone (producteur, auteur-compositeur et musicien) pour écrire les débuts indépendants éponyme du groupe, “Le PDG” (Juin 2019). La réponse très positive à cette sortie a conduit à une invitation à enregistrer avec Baskette. Cette fois, rejoint par Chase Brown (guitare) et Joseph Herman (batterie), le groupe est entré Studio Barbarosa à Gotha, en Floride pour enregistrer “Rachat”, dont la direction musicale était précédemment décrite comme «un mélange agressif de groove hard rock inspiré des années 70 et de métal moderne» et «un équilibre entre énergie brute et agressivité inspirée de groupes aussi variés que METALLICA, SEVENDUST, NOIR SABBAT à IRON MAIDEN, PROLONGATION DE TROIS JOURS et EMBRASSER. ” Dunn a depuis été remplacé par Beau Anderson.



