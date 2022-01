Le CERC ouvre la voie à RIL pour accéder à 500 MW d’énergie renouvelable pour la raffinerie de Jamnagar

La ligne électrique vers la raffinerie sera tirée de la station de mise en commun de Jam khambaliya, qui est reliée aux centrales solaires et éoliennes du Gujarat.

La Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC) a demandé à la Central Transmission Utility of India Ltd d’accorder une connectivité au système de transmission inter-États (ISTS) à Reliance Industries Ltd (RIL), ce qui permettra à l’entreprise de se procurer 500 mégawatts d’énergie renouvelable. base d’énergie pour sa raffinerie de Jamnagar. La ligne électrique vers la raffinerie sera tirée de la station de mise en commun de Jam khambaliya, qui est reliée aux centrales solaires et éoliennes du Gujarat. Le service central de transport est responsable de la planification et de la coordination du transport d’électricité jusqu’à l’ISTS.

RIL vise à devenir une entreprise « Net Carbon Zero » d’ici 2035 et déploie de nouvelles technologies dans son activité de transformation du pétrole en produits chimiques afin de minimiser les émissions de CO2. Il prévoit de développer des technologies d’utilisation et de stockage du captage du carbone pour convertir le CO2 en produits et produits chimiques commercialisables. L’accès aux énergies renouvelables l’aidera également à remplir son obligation d’énergie renouvelable. La raffinerie de Jamnagar a une charge totale de 1 450 MW et une capacité de production captive de 1 750 MW.

Le CERC a déclaré que « le pétitionnaire (RIL) est libre de contacter Power Grid Corporation of India Ltd pour la mise en œuvre de ladite ligne de transmission de la raffinerie RIL (Jamnagar) à la sous-station Jamkhambalya de l’ISTS, avec le coût de construction de la ligne de transmission pour connectivité à l’ISTS à la charge du pétitionnaire ».

Dans le cadre de sa nouvelle entreprise énergétique, RIL a commencé à développer le complexe Dhirubhai Ambani Green Energy Giga sur 5 000 acres à Jamnagar où les unités de fabrication de cellules et modules solaires, de stockage de batteries, d’électrolyseurs (pour la production d’hydrogène vert) et de piles à combustible seront situé. RIL investira plus de Rs 60 000 crore au cours des trois prochaines années dans ces usines. « Reliance établira et permettra au moins 100 giga-watts (GW) d’énergie solaire d’ici 2030 », a déclaré le président de RIL, Mukesh Ambani.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.