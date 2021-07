Le cercle complet de l’âme de William Bell | uDécouvrir

La dernière star de notre mini-série documentaire sur les grands noms qui ont construit Stax Records est un homme qui a écrit l’un de leurs premiers chapitres – et l’un des plus récents. William Bell, né William Yarborough à Memphis le 16 juillet 1939, est en conversation avec cet écrivain au sujet d’une carrière interrompue par le célèbre label.

Dans la fonction audio, Bell parle de ses années de formation en tant qu’artiste en herbe et auteur-compositeur, initialement en tant que membre des Del Rios. Quand il est arrivé à Stax, lui et ses camarades de groupe ont rapidement eu un rôle important à jouer. “Ils avaient besoin d’un groupe pour faire chanter “Gee Whiz” de Carla Thomas, et ils avaient entendu parler de moi, alors ils m’ont demandé si nous le ferions », dit-il. La chanson est sortie pour la première fois en 1960 sur Satellite, le nom original de Stax, et est devenue un hit du Top 5 R&B en 1961.

Puis est venu le temps du lancement en solo de Bell, qui a contribué à lancer le succès de l’entreprise avec sa composition classique de 1961 « You Don’t Miss Your Water ». La chanson a peut-être raté les charts R&B et n’a fait qu’effleurer les listes pop, mais elle est devenue l’une des chansons phares de William.

La famille Stax et Elvis

“J’étais l’un des premiers hommes célibataires qu’ils ont signés”, dit-il. “Ils avaient Rufus et Carla [Thomas] en duo, puis ils ont eu les Mar-Keys, et puis bien sûr je suis venu avec ‘You Don’t Miss Your Water’. » Il explique comment la famille multiraciale Stax s’est développée en tant qu’amis au cours des années 1960, non seulement en studio mais socialisant ensemble – et écoutez son histoire sur la façon dont ils traînaient parfois avec un certain Elvis Presley.

Né sous un bon signe

En chemin, nous entendrons des extraits de certaines des chansons les plus appréciées de Bell, y compris “J’ai oublié d’être ton amant” et « Private Number », son célèbre duo avec Judy Clay. L’histoire est mise à jour avec sa version du 21e siècle de “Born Under A Bad Sign”, l’incontournable du blues qu’il a écrit avec labelmate Booker T. Jones qui a été enregistré sur Stax par Albert le roi. Bell a revisité la mélodie de son 2016 retour triomphal au label pour l’album This Is Where I Live, qui a remporté le Grammy Award du meilleur album américain.

“Je suis de retour sur Stax avec le nouveau record après 40 ans”, a déclaré Bell dans l’interview de 2017. « Parfois, vous avez l’impression d’avoir bouclé la boucle, mais il est toujours bon de rentrer à la maison. »

