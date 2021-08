Le cercle de la vie: Amazon ouvrirait des grands magasins lors de la dernière offre de vente au détail physique

in

Le siège d’Amazon à Seattle. (Photo .)

Amazon fait un autre pas dans la vente au détail physique, cette fois avec des plans pour ouvrir des magasins semblables à des grands magasins en Ohio et en Californie qui vendraient des articles tels que des vêtements et des appareils électroniques, selon un rapport du Wall Street Journal.

Il s’agit de la dernière expérience physique d’Amazon, qui n’a cessé de développer son empreinte physique dans le commerce de détail avec les magasins Amazon Go, Amazon Books, Amazon Fresh, Amazon 4 étoiles et Whole Foods.

Les grands magasins présenteront probablement les produits de marque privée d’Amazon et d’autres grandes marques, a noté WSJ.

Le déploiement signalé d’un grand magasin est un moment de « cercle de la vie », comme l’a noté la professeure et auteure de l’Université de Washington Margaret O’Mara sur Twitter, étant donné que la croissance d’Amazon dans le commerce électronique a contribué à la disparition de nombreux exploitants de grandes surfaces physiques de longue date. comme Sears et JC Penney.

Le cercle de la vie https://t.co/t7jeGAnOjS – Margaret O’Mara (@margaretomara) 19 août 2021

Guru Hariharan, un ancien directeur d’Amazon qui est maintenant PDG de CommerceIQ, a déclaré que la chute des détaillants traditionnels de brique et de mortier était due à leur incapacité à gérer avec succès trois mesures : le prix, la sélection et la disponibilité.

“Les perdants ne pouvaient pas comprendre comment être compétitifs par rapport à Amazon, ils n’avaient pas la technologie pour conduire les bons assortiments, et ils n’avaient pas les mécanismes en place pour s’assurer que les bons produits étaient en stock”, a-t-il déclaré dans un communiqué. e-mail à ..

Hariharan a ajouté que même si Amazon domine le commerce électronique, il reste un petit acteur de la vente au détail physique.

« Il est important de se rappeler que le commerce électronique ne représente encore que 20 % de l’ensemble du marché de la vente au détail », a-t-il déclaré. “Le commerce de détail physique est une opportunité 4 fois plus grande et avec l’arrivée d’un nouveau PDG, ils voudront mener de nouvelles expériences pour essayer d’accélérer leur croissance dans le futur.”

Le Wall Street Journal a rapporté l’année dernière qu’Amazon était en pourparlers avec le géant de l’exploitation de centres commerciaux Simon Property Group pour convertir les magasins Sears et JC Penney en centres de distribution de colis.

Le chiffre d’affaires des magasins physiques d’Amazon a augmenté de 10 % au deuxième trimestre pour atteindre 4,2 milliards de dollars, soit moins de 4 % de son chiffre d’affaires global.