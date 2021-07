Le cercle des émetteurs de l’USDC devient public via SPAC à une valorisation de 0,5 milliard

Pièce en USD (USDC)

Le cercle des émetteurs de l’USDC devient public via SPAC à une valorisation de 4,5 milliards de dollars

À la clôture de la transaction, plus de 1,1 milliard de dollars au total seront fournis à Circle avec la participation de Marshall Wace, Fidelity, Adage Capital Management, ARK Investment et Third Point.

Circle a annoncé jeudi qu’il deviendrait public via SPAC sur le NYSE sous le symbole “CRCL”.

Circle est l’émetteur de l’USDC, le deuxième plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 25,8 milliards de dollars d’approvisionnement qui a soutenu plus de 785 milliards de dollars de transactions en chaîne. En 2021, l’offre du stablecoin a augmenté de plus de 3 400 % et a capturé une part de marché de 23,7 % du stablecoin.

Une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) est une société écran qui lève des fonds et négocie en bourse dans le seul but de fusionner avec une société privée, généralement une startup, pour la rendre publique.

Circle a choisi Concord Acquisition Corp, qui détient 276 millions de dollars en fiducie pour entrer en bourse, ce qui porte la valorisation de Circle à 4,5 milliards de dollars.

Cette transaction est soutenue par 415 millions de dollars d’engagements en capital à 10,00 $ par action avec la participation de Marshall Wace, Fidelity, Adage Capital Management, ARK Investment et Third Point.

La transaction devrait rapporter jusqu’à 691 millions de dollars de produit brut à la société combinée. La combinaison du montant avec le billet convertible récemment fermé de Circle porte le produit brut à plus de 1,1 milliard de dollars qui ira à Circle à la clôture de la transaction.

Les actionnaires existants de Circle conserveront environ 86 % du capital de l’entité publique.

« Circle a été fondée avec pour mission de transformer le système économique mondial grâce à la puissance des monnaies numériques et de l’Internet ouvert », a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, ajoutant : « Nous avons fait d’énormes progrès pour réaliser cela. vision et grâce à cette transaction stratégique et à ces débuts publics ultimes, nous faisons un pas en avant encore plus grand », pour créer une société de services financiers Internet à l’échelle mondiale.

Goldman Sachs est le conseiller financier exclusif de Concord, et avec Citi, ils agissent en tant qu’agents de placement.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.