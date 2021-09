Le cercle intérieur de Karl Lagerfeld s’exprime dans une nouvelle biographie française – WWD

in

PARIS – Lorsque la journaliste française Marie Ottavi a écrit un livre sur Jacques de Bascher, partenaire de longue date de Karl Lagerfeld en 2017, c’était tout autant un portrait indirect du créateur.

Après la mort de Lagerfeld deux ans plus tard, elle a estimé qu’il était temps de s’attaquer à une biographie complète de l’une des figures les plus légendaires de la mode, persuadant de nombreux membres de son entourage de parler de lui pour la première fois.

Lagerfeld lui-même a rompu un silence de longue date sur sa relation avec de Bascher, un dandy décadent qui a attisé sa querelle avec Yves Saint Laurent dans les années 1970, en partageant ses souvenirs les plus intimes avec Ottavi dans deux longues interviews pour son premier tome.

« Le premier entretien était vraiment exceptionnel à bien des égards, car c’était la première fois qu’il parlait en profondeur de Jacques de Bascher. Il a vraiment ouvert son cœur. Je lui ai posé des questions très intimes, et il y a répondu jusqu’à en pleurer presque. J’ai senti qu’il me donnait quelque chose de rare », se souvient Ottavi.

“En réécoutant les interviews, j’ai réalisé à quel point elles étaient précieuses”, a-t-elle ajouté. « C’était la base du nouveau projet.

La couverture du livre “Karl” de Marie Ottavi. Avec l’aimable autorisation des Éditions Robert Laffont

Ayant gagné la confiance et l’approbation de Lagerfeld, Ottavi, qui travaille pour le quotidien français de gauche Libération, a découvert que d’autres portes s’ouvraient après son décès.

La princesse Caroline de Monaco, Bernard Arnault et son épouse Hélène, Tom Ford, Alessandro Michele et Paco Rabanne ne sont que quelques-unes des personnes qui ont accepté d’accorder des interviews pour son nouveau tome “Karl”, publié jeudi aux Éditions Robert Laffont.

Puis il y avait les membres du cercle restreint de Lagerfeld : sa porte-parole de longue date Caroline Lebar ; collaborateurs Gilles Dufour, Eric Wright et Eric Pfrunder, entre autres ; la créatrice Silvia Fendi ; éditrice et styliste Carine Roitfeld, et Bruno Pavlovsky, président de la mode et président de Chanel SAS.

« J’ai été très heureux que quelqu’un comme Bruno Pavlovsky, qui est un cadre clé de cette entreprise secrète, ait accepté de parler avec moi. J’ai été surpris de voir à quel point il était ouvert », a déclaré Ottavi.

« La princesse Caroline m’a reçu chez elle à Monaco et a partagé beaucoup d’anecdotes. C’était vraiment exceptionnel. À travers ces histoires, ces personnages importants de sa vie ont également révélé beaucoup de choses sur eux-mêmes, alors je savais que j’avais quelque chose de très précieux », a-t-elle ajouté.

Pavlovsky a révélé qu’en 1999, les ventes de Chanel étaient en baisse et que Lagerfeld, directeur artistique de la griffe depuis 1983, traversait une crise de confiance. «Je l’ai vu devenir la proie du doute. Cela a duré deux ou trois ans », a déclaré l’exécutif, ajoutant qu’il y avait eu des discussions sur l’opportunité de remplacer le concepteur.

« J’ai participé à des réunions où je devais le défendre. [Chanel chief executive officer] M. Wertheimer a décidé de rester avec lui. Il y avait une sorte de lien indestructible entre eux : Karl avait sauvé Chanel », a ajouté Pavlovsky.

Rappelant le début de leur amitié de longue date, la princesse Caroline de Monaco a déclaré qu’elle n’avait que 16 ans lorsqu’elle a fait sa première séance photo avec Lagerfeld dans son appartement parisien en 1973, portant ses créations pour Chloé.

“Il m’a presque plus influencé en grandissant que mes parents, qui étaient liés à leurs fonctions officielles”, a déclaré la fille du prince Rainier et de la princesse Grace de Monaco. « Il m’a ouvert des portes. Il a tout fait très naturellement. Les gens ne pouvaient pas le voir, car il portait toujours des lunettes, mais il avait les yeux les plus doux du monde.

Karl Lagerfeld et ses parents. Gordian Tork/Avec l’aimable autorisation des Éditions Robert Laffont

Depuis la mort de Lagerfeld, plusieurs biographies sont parues, dont « Karl Lagerfeld, un Allemand à Paris » d’Alfons Kaiser, qui contenait la révélation que les parents de Lagerfeld étaient tous deux membres du parti nazi, et « Kaiser Karl » de la journaliste du Monde Raphaëlle Bacqué, qui est en cours d’adaptation en une série dramatique de six épisodes pour Disney+.

Il y a également eu des mémoires personnelles, telles que “Comment allez-vous, cher Karl?” par son garde du corps de longue date et assistant personnel Sébastien Jondeau, et « Karl et moi » du mannequin Baptiste Giabiconi — ce dernier également publié par Robert Laffont.

Méfiant de paraître opportuniste, Ottavi a mis deux ans à écrire son livre, bafouant le dicton de Lagerfeld selon lequel il faut toujours être le premier.

« C’est une règle qui s’applique dans de nombreux domaines, notamment dans le design, mais quand on parle d’une personne de sa stature, je pense qu’il faut prendre son temps. Les gens qui le connaissaient avaient besoin de temps pour faire leur deuil », a-t-elle expliqué.

Elle avait aussi besoin de temps pour faire des recherches. “Mon ambition avec ce livre était de replacer sa vie dans le contexte de l’histoire de la mode, donc je pense que ce n’est pas seulement une biographie de Karl, c’est aussi un livre sur l’évolution de l’industrie de la mode”, a-t-elle ajouté.

Tout biographe de Lagerfeld doit également faire face à la capacité infinie du designer à s’auto-mythifier, à commencer par le rasage de cinq ans de sa date de naissance.

« J’étais obsédé par les contradictions de Karl Lagerfeld. Il avait une personnalité complexe. Il présentait souvent une caricature de lui-même, mais en réalité, lorsque vous explorez son parcours, sa personnalité, ses relations, la façon dont il a conçu, il y a beaucoup de subtilités. La meilleure façon de transmettre cela avec un personnage comme lui est de se plonger dans les détails », a déclaré Ottavi.

« Je voulais écrire un livre équilibré, comme celui sur Jacques. J’espère avoir réussi à le faire. Je ne porte pas de jugement. C’est au lecteur de décider, mais je voulais transmettre la complexité et les contradictions du personnage », a-t-elle ajouté.

“J’ai vraiment aimé écrire ce livre”, a déclaré Ottavi. « Écrire sur Karl, c’est comme se battre contre lui, d’une certaine manière, parce qu’il a laissé beaucoup de pièges. À un moment donné, j’ai eu l’impression de lui faire face, car ces pièges sont conçus pour piéger quiconque a le culot de creuser dans sa vie. C’était comme une chasse au trésor.

Ottavi s’attarde également sur la fameuse langue acérée de Lagerfeld, avec une anecdote qui révèle un côté surprenant du créateur.

Écrivant sous le pseudonyme de Leila Sorel, Ottavi avait écrit un article pour le magazine tabloïd de célébrités Closer en 2009 récapitulant certaines des querelles célèbres de Lagerfeld, y compris sa brouille avec l’ancienne égérie Chanel Inès de la Fressange, et les commentaires acérés qu’il a faits à propos d’Audrey Tautou et Heidi. Klum.

Quelques jours plus tard, elle a reçu un gros bouquet avec une lettre manuscrite de six pages. « Je trouve votre page dans Closer très amusante. Cela ne me dérange pas que les gens pensent que je suis méchant – c’est une bonne armure », a-t-il écrit, avant de tenter de remettre les pendules à l’heure sur chaque incident cité. Ottavi ne lui a jamais mentionné la lettre.

La question de savoir si Lagerfeld, qui a abhorré le politiquement correct, pourrait exister dans la culture de l’annulation d’aujourd’hui, reste une question ouverte.

« Aurait-il atténué ses propos ? Je ne pense pas », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle espérait que le livre fournirait un contexte utile aux jeunes générations, dont beaucoup se sont prononcées contre Lagerfeld sur Twitter le jour de sa mort pour une variété de commentaires considérés comme offensants.

« Connaître le contexte est fondamental. Ce n’est pas pour donner des excuses, mais pour replacer les choses dans leur contexte », a déclaré Ottavi. « Il a dit des choses complètement inadmissibles, mais je pense que vous devez comprendre pourquoi. »

Pour la couverture du livre, Ottavi a obtenu une série de photos d’identité de Lagerfeld sans ses lunettes, un spectacle rare. “J’aime que les gens fassent une double prise”, a-t-elle déclaré. “Je voulais parler de chaque facette de lui, et ces photos révèlent une autre facette de lui.”

VOIR ÉGALEMENT:

Un nouveau livre met en lumière le compagnon troublé de Karl Lagerfeld

La nouvelle biographie de Lagerfeld fait sensation en Allemagne

Karl Lagerfeld était un «guerrier» face à la maladie