Le cerveau des grands-mères s’active comme ça quand elles voient leurs petits-enfants

17/11/2021 à 12:28 CET

Rédaction scientifique .

Le lien entre une grand-mère et ses petits-enfants Cela peut être très important, mais maintenant nous connaissons plus de détails sur ce qui se passe au niveau neurologique. Que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous les regardez ? Une équipe de scientifiques du Université Emory (États-Unis) a scanné le cerveau de grands-mères alors qu’elles regardaient des images de leurs jeunes petits-enfants pour établir un instantané neuronal de ce lien intergénérationnel. Et ils se sont rendu compte que les zones qui sont activées sont liées à la empathie émotionnelle, ce qui suggère qu’ils ont tendance à ressentir la même chose que les petits lorsqu’ils interagissent avec eux.

« Ce qui ressort vraiment des données, c’est l’activation dans aires cérébrales associées à l’empathie émotionnelle « a déclaré James Rilling, professeur d’anthropologie à Emory et auteur principal de l’étude.

L’activité de ces zones cérébrales « suggère que les grands-mères sont orientés pour ressentir ce que ressentent leurs petits-enfants lorsqu’ils interagissent avec eux & rdquor;. Si l’enfant sourit, elle ressent sa joie et s’il pleure, ils ressentent sa douleur et son angoisse, a déclaré Riling.

Les régions cérébrales qui s’activent ne sont pas les mêmes lorsque la femme regarde la photo de son petit-fils ou celle de son fils adulte. Dans ce dernier cas, il y a une plus grande activation dans une zone associée à la empathie cognitive.

Cela indique qu’ils essaient peut-être de comprendre cognitivement ce que leur enfant adulte pense ou ressent et pourquoi, mais pas tellement d’un point de vue émotionnel, indique la recherche publiée par les Actes de la Royal Society B.

« Des preuves émergent en neurosciences de l’existence d’un système global de soins parentaux dans le cerveau « Rilling a déclaré, et le groupe a voulu étudier comment les grands-mères pourraient s’intégrer dans ce modèle.

Les humains sont des éleveurs coopératifs Et tandis que nous supposons souvent que les pères sont les aidants les plus importants aux côtés des mères, dans certains cas, les grands-mères sont la principale aide, a-t-il ajouté.

En fait, le « hypothèse grand-mère » postule que la raison pour laquelle les femmes ont tendance à vivre bien au-delà de leur âge de procréer est qu’elles offrent des avantages évolutifs à leur progéniture et à leurs petits-enfants.

L’équipe a recruté 50 femmes en bonne santé qui ont rempli un questionnaire avec des détails sur le temps qu’elles passent avec leurs petits-enfants, les activités qu’elles font ensemble et leur affection pour eux.

Ils ont également subi une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour mesurer la fonction cérébrale tout en regardant des photos de votre petit-enfant, d’un enfant inconnu, du père du même sexe que le petit-enfant et d’un adulte inconnu.

Les résultats ont montré que, tout en regardant des images de leurs petits-enfants, la plupart des participants ont montré plus d’activité dans le aires cérébrales liées à l’empathie émotionnelle et au mouvement.

Les grands-mères qui activaient plus fortement les aires impliquées dans l’empathie cognitive en voyant des images de leur petit-fils avaient indiqué dans le questionnaire qu’elles souhaitaient une plus grande participation aux soins de l’enfant.

En comparant les données avec une étude précédente de parents regardant des photos de leurs enfants, les grands-mères, en moyenne, activées avec plus fort les régions liées à l’empathie émotionnelle et à la motivation.

Riling a estimé que ces résultats « ajoutent à la preuve qu’il semble y avoir un système global de soins parentaux dans le cerveau, et que les réponses des grands-mères à leurs petits-enfants lui sont attribuées. »

L’étude ouvre la porte à d’autres questions et il serait intéressant d’étudier également les neurosciences des grands-parents et comment votre cerveau fonctionne diffèrent entre les cultures, selon les auteurs.