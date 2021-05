Le cerveau est une fabrique infatigable de neurones

20/05/2021 à 17 h 45 CEST

Des chercheurs de l’Université de l’Oregon ont déchiffré les mouvements mécaniques que les cellules souches du cerveau utilisent pour produire des neurones. Dans une activité productive frénétique et incessante qui émule les machines les plus efficaces et les plus puissantes, une danse cellulaire coordonne la division et la différenciation des cellules, favorisant la spécialisation de certaines d’entre elles pour qu’elles deviennent des neurones.

L’étape clé est la différenciation: les caractéristiques que reçoivent les neurones permettent construire des circuits cérébraux dans des organismes complexes, rendant possible par exemple la cognition humaine et les émotions.

La découverte de ce processus mécanique est vitale pour comprendre le développement du cerveau et pourrait faciliter régénération des neurones et de leurs connexions après une blessure.

Selon un communiqué de presse, des études menées sur les mouches des fruits ont permis de déterminer que les cellules souches cérébrales ou les cellules souches neurales ont besoin de réaliser des processus mécaniques intenses pour produire un grand nombre de neurones, essentiels dans la phase de développement du cerveau.

Ils sont capables de produire une force mécanique qui déforme même les membranes cellulaires environnantes, comme on le voit dans les images cérébrales. Dans l’étude, qui a été publiée dans la revue Cell Reports, les spécialistes ont réussi à révéler les caractéristiques de ce processus.

Une usine en action

Les mouvements effectués par les cellules souches neurales permettent d’intégrer la division et la différenciation cellulaires. De cette façon, la cellule se divisera en deux, mais en même temps elle se différenciera: une partie restera une cellule souche neurale et l’autre se transformera en neurone.

La clé pour que cela se produise est la fonction d’un groupe spécial de protéines, dédié à la conduite des mouvements mécaniques qui mènent à la production de neurones. Ils sont appelés aPKC (Atypical Proteins Kinase C). Ils constituent le premier maillon de production de l’usine.

Une fois la division effectuée, les cellules souches neurales sécrètent les composants responsables de l’identité cellulaire et les «injectent» dans la partie destinée à devenir un neurone, qui de cette manière acquiert les éléments nécessaires à sa différenciation et à sa spécialisation.

La description de ce processus nous montre, selon des scientifiques américains, que la génération de neurones s’apparente à l’activité d’une usine: les cellules souches neurales ont besoin de réaliser une mécanique huilée et intense, sans sauter aucune étape pour que, finalement, le le produit (dans ce cas, chaque neurone) acquiert la forme souhaitée.

Un pas vers la régénération cérébrale?

Bien que les travaux scientifiques aient été menés sur la base de mouches des fruits, les experts estiment que bon nombre des conclusions peuvent être extrapolées au domaine humain.

Par exemple, ils pensent qu’en étudiant les changements générés dans les membranes cellulaires au cours du processus de production neuronale, il sera possible de découvrir plus de données et de caractéristiques cachées dans cette mécanique.

Si oui, je sais cela ouvrirait l’espoir à tant de personnes touchées par de multiples pathologies cérébrales, qui croissent chaque année en termes d’incidence mondiale en ligne avec les progrès enregistrés dans l’espérance de vie.

Les nouvelles connaissances pourraient conduire à de futures thérapies régénératives, capables de produire de nouveaux neurones dans les zones du cerveau endommagées par les effets d’une blessure ou d’une maladie.

Pourrons-nous “copier” l’usine naturelle qui produit des neurones et développer des technologies pour redonner vie à des cerveaux dormants ou presque morts?

Référence

La polarisation membranaire dépendante de l’actine révèle la nature mécanique du cycle de polarité des neuroblastes. Bryce LaFoya et Kenneth E. Prehoda. Rapports de cellule (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109146

Photo:

Une cellule souche cérébrale, située au centre de l’image, produit des neurones qui se regroupent comme une grappe de raisin (à gauche). Crédit: Université de l’Oregon.