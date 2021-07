Le cerveau humain posséderait un mécanisme de codage universel

in

13/07/2021 à 08:00 CEST

Le système de navigation du cerveau humain est beaucoup plus sophistiqué que le système technologique : en plus des neurones qui dessinent des coordonnées, il aurait un mécanisme de codage universel qui améliore le traitement et l’apprentissage de l’information, selon une nouvelle recherche de l’Université Columbia dirigée par le neuroscientifique Josh Jacobs.

La réalité est que nous savons beaucoup mieux comment fonctionne la navigation dans un appareil technologique que dans un cerveau.

Lorsque nous voyageons assistés par un navigateur satellite guidé, nous savons instantanément où nous sommes à tout moment et où nous allons.

Le système est simple : un signal envoyé de notre voiture au satellite, une fois triangulé, est renvoyé au navigateur indiquant notre position, à la fois statique et dynamique.

Mais souvent, nous ne réalisons pas que quelque chose de similaire se produit dans notre cerveau lorsque nous descendons la rue : nous savons toujours où nous sommes (si c’est un endroit connu) car notre cerveau reçoit le signal des sens (rue, maisons, arbres ) et nous rapportons notre position.

Impossible de se perdre avec un système de navigation naturelle si sophistiqué que nous avons à peine démêlé.

En analysant le cerveau de rats de laboratoire vivants alors qu’ils se déplacent dans un espace contrôlé, nous avons découvert qu’il existe des neurones appelés “lieu” spécialisés dans le traitement de l’information spatiale.

Cette découverte a conduit au prix Nobel de physiologie et médecine 2014. Nous savons également que le cerveau possède des neurones en réseau qui sont ceux qui font la carte des coordonnées.

Sujet connexe : Le cerveau a également un GPS conceptuel

Attention à la précession de phase

Les neurones spatiaux sont situés dans l’hippocampe, la partie du cerveau responsable de la mémoire spatiale et de la navigation : ils se déclenchent lorsque la souris pénètre dans un espace connu. De cette façon, il est orienté.

Nous avons également trouvé quelque chose de plus surprenant : ces neurones se déclenchent plus tôt que les autres cellules nerveuses lorsque l’animal s’approche d’un espace connu.

Cette anticipation réveille les neurones voisins, qui s’activent les uns après les autres, comme les dominos d’affilée, renforçant les synapses (connexions neuronales) et signalant ainsi le chemin à parcourir dans l’espace.

Tout cet exploit neuronal est possible grâce à un processus implicite qui intrigue les neuroscientifiques, connu sous le nom de précession de phase: se produit lorsque certains neurones anticipent les autres lors de la reconnaissance d’un lieu.

La précession établit une relation entre signalisation électrique qui est constamment produit dans le cerveau, et le moment dans lequel l’activation anticipée des neurones spatiaux se produit à proximité d’un lieu.

En d’autres termes, l’activation neuronale qui nous prépare à la navigation spatiale est aussi importante que le moment précis où elle se produit.

La fréquence des impulsions neurales est importante, mais la synchronisation est la clé de la précession de phase : c’est un code temporel, qui s’ajoute au code de la vitesse des impulsions nerveuses.

Si la précession de phase est reconnue depuis longtemps chez les rongeurs, on ne sait pas si elle est généralisée chez les mammifères, même s’il a été montré qu’elle se produit également chez les chauves-souris (dotées d’une mémoire spatiale privilégiée).

Le cerveau humain aussi

Maintenant, de nouvelles recherches ont révélé que cette précession de phase est également présente dans le cerveau humain, ce qui suggère qu’elle est plus répandue dans la nature qu’on ne le pensait auparavant.

La précession de phase dans le cerveau humain n’a pas été détectée directement, mais plutôt par une analyse statistique des enregistrements cérébraux de 13 patients épileptiques auxquels des électrodes ont été implantées pour surveiller leurs crises.

Cette analyse a révélé l’activité neuronale qui s’est produite pendant que les patients traversaient des espaces virtuels à travers un ordinateur : les chercheurs ont ainsi identifié une précession de phase dans les neurones analysés.

La découverte est importante car elle révèle un peu plus le mystère de la façon dont le cerveau guide notre navigation spatiale (sans avoir besoin d’aucun satellite) et, aussi, parce que nous avons peut-être trouvé l’une des clés de l’apprentissage.

Les chercheurs ont également été surpris lorsqu’ils ont observé que la précession de phase se produisait pour d’autres activités neuronales non liées à la navigation, telles que le traitement des sons et des odeurs.

D’autres recherches parallèles ont même établi l’année dernière que la précession de phase est impliquée dans le traitement de l’image dans le cerveau humain.

Mieux apprendre

Tout cela a conduit les chercheurs à penser que la précession de phase pourrait être liée à l’apprentissage et à d’autres processus cognitifs.

Ces études suggèrent que la précession de phase permet au cerveau de lier des séquences de temps, d’images et d’événements de la même manière qu’il le fait avec les positions spatiales.

“Trouver cette première preuve ouvre la porte à (la précession de phase) pour être une sorte de mécanisme de codage universel dans le cerveau, peut-être également présent chez toutes les espèces de mammifères”, a déclaré l’un des chercheurs, Salman Qasim, au magazine cité.

Cependant, les chercheurs reconnaissent dans leur article, publié dans la revue Cell, que d’autres études sont nécessaires pour confirmer le rôle déterminant de la précession de phase dans le cerveau et si elle contribue réellement à l’apprentissage.

Ils soulignent également que la compréhension de ce système est importante non seulement pour expliquer comment les humains naviguent, mais aussi parce qu’elle clarifie la façon dont le cerveau prend en charge divers types de processus de mémoire. Cela suggère des traitements possibles pour des troubles comme la maladie d’Alzheimer.

Jacobs ajoute dans un communiqué : « Nous espérons explorer davantage si la précession de phase est un code universel dans tout le cerveau humain et pour différents types de comportements. Nous pourrons alors commencer à mieux comprendre comment ce mécanisme de codage neuronal peut être utilisé pour les interfaces cerveau-machine et pour la stimulation cérébrale thérapeutique.

Référence

RéférencePrécession de phase dans l’hippocampe humain et le cortex entorhinal. Salman E. Qasim et al. Cell, volume 184, numéro 12, p3242-3255.e10, 10 juin 2021. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.017

Photo du haut : Raynebowdesign