Le cerveau masculin préfère la nourriture au sexe

18/08/2021 à 08h00 CEST

Les individus sont susceptibles de privilégier la nourriture par rapport au sexe après avoir été privés des deux, selon des chercheurs de l’Université de Birmingham, qui ont étudié ce conflit de comportement chez les mouches des fruits.

Une nouvelle étude, publiée dans Current Biology, a identifié les impulsions neurales précises qui sont déclenchées dans le cerveau des mouches lorsqu’elles sont confrontées à des décisions critiques pour se nourrir ou s’accoupler.

Les mouches des fruits, ou drosophiles, sont couramment utilisées dans la recherche en neurosciences et peuvent être utilisées pour donner un aperçu du comportement de cerveaux plus complexes.

En effet, la drosophile présente des comportements complexes comme la mémoire et l’apprentissage, bien que ces comportements soient contrôlés par un cerveau comparativement plus simple, avec seulement environ 100 000 neurones : bien que le cerveau humain compte environ 86 milliards de neurones, il pourrait hypothétiquement réagir de la même manière que la mouche dans un situation similaire.

Similitudes génétiques

De plus, génétiquement parlant, les humains et les mouches des fruits sont étonnamment similaires : environ 61 % des gènes de maladies humaines connus ont une contrepartie identifiable dans le code génétique des mouches des fruits, et 50 % des séquences protéiques des mouches ont des analogues chez les mammifères, explique la biologiste Sharmila Bhattacharya de Ames Research Center de la NASA, qui n’a pas participé à cette étude.

Carolina Rezaval, auteure principale de cette recherche, explique la portée de son étude dans un communiqué : « Nous sommes souvent exposés à des situations conflictuelles dans lesquelles nous devons privilégier un objectif par rapport aux autres. Pour tout animal qui vit dans la nature, cela pourrait signifier devoir choisir entre se nourrir, s’accoupler ou se battre pour des ressources. Comment l’animal sait-il quoi faire ? La mouche des fruits drosophile est un excellent système expérimental pour comprendre comment des décisions comportementales cruciales sont prises dans le cerveau. Nous pouvons identifier les éléments neuronaux qui conduisent les comportements avec une haute résolution et déchiffrer les mécanismes sous-jacents.

Sherry Cheriyamkunnel, une autre chercheuse, ajoute : « Les connaissances que les chercheurs obtiennent en laboratoire peuvent révéler les mécanismes fondamentaux sous-jacents à la prise de décision qui peuvent être communs à de nombreuses espèces, mais sont difficiles à étudier chez les mammifères à l’aide de systèmes expérimentaux.

Expérience de vol

Dans l'étude, les mouches mâles ont été tenues à l'écart de la nourriture et des femelles, et ont ensuite eu le choix entre les deux.

L’équipe a découvert que l’accouplement était constamment annulé par la famine chez les mouches mâles qui ne mangeaient pas, et que le tournant du comportement s’est produit après environ 15 heures de famine.

Une fois nourris, les chercheurs ont découvert que les mouches mâles tournaient leur attention vers la parade nuptiale, parfois en quelques secondes seulement.

L’équipe a ensuite utilisé des outils génétiques pour marquer les neurones du cerveau avec des marqueurs fluorescents.

De plus, ils ont activé ou désactivé un petit nombre de neurones et testé les effets sur le comportement. À l’aide de ces outils, ils ont découvert comment le cerveau de la mouche réagit lorsque des options contradictoires sont disponibles et comment il choisit entre elles.

Regarder les neurones

Les chercheurs ont utilisé une technique appelée imagerie calcique à deux photons, qui permet d'obtenir une plus grande précision en microscopie confocale, pour surveiller les neurones dans le cerveau des mouches vivantes.

Cette technologie de précision leur a permis d’identifier les neurones activés dans le cerveau des mouches tout en prenant des décisions sur les priorités.

“Les neurones qui disent à la mouche de manger, ou d’aller s’accoupler, sont essentiellement en compétition les uns avec les autres”, explique Rezaval.

Et il ajoute : “Si le besoin de manger est plus urgent, les neurones nourriciers prendront le relais, si la menace de famine est moindre, alors le besoin de se reproduire l’emportera.”

Comptes de contexte

Les chercheurs ont également constaté que le choix du comportement n'était pas absolument fixe et était affecté par le contexte.

Par exemple, bien que l’alimentation soit prioritaire lorsque la mouche manque d’énergie, cette décision peut également être affectée par la qualité de la nourriture, car les mouches rejettent la mauvaise nourriture et choisissent de s’accoupler, même lorsqu’elles ont faim.

Saloni Rose, un autre des chercheurs, ajoute : « Nous avons encore beaucoup à apprendre de la mouche des fruits, par exemple, ce qui se passe lorsque d’autres menaces sont introduites : comment la mouche déciderait-elle de se nourrir ou non lorsqu’elle doit s’échapper d’un prédateur ?, ou si une mouche des fruits femelle était confrontée à des options similaires ? Toutes ces connaissances nous aident à construire une image de la prise de décision complexe dans le cerveau.

En découvrant les mécanismes cérébraux généraux, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment fonctionnent des cerveaux plus complexes et ce qui se passe lorsqu’ils échouent dans des conditions telles que la toxicomanie, la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer, qui sont connues pour affecter les processus de prise de décision dans le cerveau humain.

Référence

Un mécanisme neuronal contrôlant le choix entre l'alimentation et les comportements sexuels chez la drosophile. Sherry J. Cheriyamkunnel et al. Current Biology, 5 août 2021. DOI : https : //doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.029

Photo du haut : mouches des fruits. CC0 Domaine public.