Le cerveau nazi d’Hitler a prédit comment «Elon» régnerait sur Mars après la Seconde Guerre mondiale | Bizarre | Nouvelles

Von Braun était l’officier SS avec un doctorat en génie qui, au début des années 30, a reçu une subvention d’Hitler pour construire des fusées expérimentales. En 1942, son équipe avait lancé le premier missile balistique guidé à longue portée au monde, la fusée V2, qui coûtait deux fois plus que la bombe atomique des Alliés et causait 9000 victimes après que des milliers de personnes aient régné sur Londres et Anvers. Mais un an plus tard, la RAF a pris le contrôle de von Braun, pulvérisant son site et le forçant à fuir, ce qui l’a finalement conduit à se rendre aux Alliés.

Après la guerre, il a été transféré aux États-Unis, avec environ 1600 autres scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands, dans le cadre de l’opération Paperclip, où il a travaillé sur un programme de missiles balistiques à portée intermédiaire.

C’est à cette époque qu’il a écrit «Project Mars», son roman de science-fiction de 1953 qui a suscité l’intérêt cette semaine pour sa référence à «Elon».

Cela est venu après que le blogueur Toby Li a partagé un extrait en allemand du livre avec Elon Musk, demandant au PDG de SpaceX, qui prévoit d’envoyer des humains sur la planète rouge, «saviez-vous que le livre de Von Braun de 1953 faisait référence à une personne nommée Elon qui amener des humains sur Mars?

Mais une traduction anglaise du livre permet un développement encore plus étrange.

Partageant un passage, un autre utilisateur de Twitter a noté: «Elon mentionné par Von Braun dans le livre n’est pas le nom de la personne mais plutôt le nom du poste – quelque chose comme un président méritocratique élu.

Dans le roman, von Braun a écrit sur une démocratie représentative sur Mars dans laquelle le leader semblable à un président est appelé Elon.

Il a déclaré: «Le gouvernement martien était dirigé par 10 hommes, dont le chef a été élu au suffrage universel pour cinq ans et intitulé« Elon ».

“Deux chambres du Parlement ont promulgué les lois à administrer par l’Elon et son cabinet.”

La législature supérieure de son gouvernement fictif se compose de 60 personnes nommées à vie par les Elon, et elles pouvaient voter oui ou non sur la législation, mais pas l’amender ou la modifier de quelque manière que ce soit.

LIRE LA SUITE: La carte de la Seconde Guerre mondiale montre que la Grande-Bretagne était à un raid d’écraser Hitler avant l’invasion de la France

La chambre basse est élue – mais par profession plutôt que par région. Il a expliqué que c’était parce que la technologie des transports rendait la planète entière traversable en seulement quatre heures et parce que les Martiens avaient rendu obsolètes les préjugés raciaux, le nationalisme et le «patriotisme local».

Il a ajouté: «Ceci, bien sûr, a aboli la distinction entre les régions naturellement riches et naturellement pauvres, de sorte qu’il n’existait plus de groupements régionaux« nantis »et« nantis »ayant des intérêts opposés.»

Le livre couvre bien plus qu’une simple démocratie spatiale théorique – c’est un récit fictif de la façon dont la vie sur Mars est arrivée, depuis sa création dans une salle de planification de mission sur Terre jusque dans le futur.

Il a été traduit en anglais par le lieutenant Cdr de l’US Navy. Henry J.White en 1953.

D’autres ont répondu au fil de discussion sur Twitter.

L’un d’eux a déclaré: «C’est la preuve que certaines personnes ont juste une vision précise des futurs possibles.»

NE MANQUEZ PAS

La capacité de guerre de Téhéran révélée au milieu des tensions avec l’Occident [ANALYSIS

US soldier risked ‘cataclysmic outcome’ with defection to USSR [COMMENT]

La Turquie proche de l’emprise de la Russie au milieu de la fureur de Trump après la décision du Venezuela [ANALYSIS]

Un autre a ajouté: “C’est incroyable.”

Et un troisième a déclaré: “Je voterais pour lui.”

En 1957, le lancement du Spoutnik de l’Union soviétique dans l’espace a donné à von Braun sa pause.

Il a été chargé du programme américain de missiles balistiques et, en un an, son équipe avait lancé Explorer 1, le propre satellite américain, sur la base des plans de son missile V2.

La NASA a été fondée un an plus tard, et avec son succès, von Braun a été nommé ingénieur principal, mis au défi de concevoir la fusée Saturn V.

Von Braun est devenu le centre de l’obsession spatiale américaine, un ingénieur, communicateur et gestionnaire extraordinaire qui a joué un rôle central dans Apollo 11.

Le 22 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont mis fin à la course à l’espace lorsqu’ils ont atterri sur la surface lunaire et ont enterré le drapeau américain dans sa surface.