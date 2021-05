Le cerveau nous aide à décider de notre avenir

19/05/2021 à 17:44 CEST

Des recherches menées à l’Université de Pennsylvanie ont découvert qu’en imaginant l’avenir, le cerveau assume deux fonctions simultanées et parallèles: l’une dessine à quoi il ressemblera, l’autre évalue si le pronostic est positif ou négatif. Il utilise le soi-disant réseau de neurones par défaut (RND), responsable d’une grande partie de l’activité exercée alors que l’esprit est au repos apparent, pour nous demander si nous voulons que ce que nous pensons se produise ou non.

Pratiquement tous les jours, nous pensons à l’avenir et aux décisions que nous devrons prendre. Nous le faisons généralement lorsque nous ne nous concentrons pas sur des activités quotidiennes spécifiques, dans ces moments où la dynamique trépidante de la vie quotidienne ralentit et nous donne une pause.

Maintenant, les scientifiques ont découvert comment se déroule ce processus à travers lequel nous imaginons l’avenir et valorisons différentes options.

Comme l’explique le neuroscientifique Joseph Kable, auteur principal de la nouvelle étude, le cerveau est «divisé» en deux domaines de travail lorsque l’on pense à l’avenir. Bien qu’ils agissent simultanément, chacun d’eux remplit des fonctions différentes.

D’une part, un secteur est dédié à la tâche constructif: concevez le futur, imaginez-le et construisez-le selon nos envies. En même temps, dans une autre région, la fonction est exécutée évaluatif, à travers lequel le cerveau analyse si l’avenir envisagé sera positif ou négatif.

Le cerveau ne se repose pas

Selon un communiqué de presse, ces processus sont effectués dans le réseau de neurones dit par défaut (RND). Ce réseau démarre lorsque nous ne réalisons pas d’activités spécifiques ou concrètes, dans ces moments de tranquillité mentale supposée, le cerveau ne se repose pas vraiment.

Peut-être n’y a-t-il pas de stimuli externes qui le motivent, mais le cerveau n’arrête toujours pas de fonctionner: on pense qu’entre 60% et 80% de toute l’énergie utilisée par le cerveau est utilisée dans les circuits non lié à des stimuli ou événements externes.

En d’autres termes, le cerveau a une «vie propre» qui lui permet d’aller au-delà du quotidien et de l’évidence, comme dans ce cas imaginer le futur. Et il n’est pas toujours dédié aux problèmes trop profonds ou existentiels: le réseau de neurones par défaut peut être activé lorsque nous avons besoin, par exemple, de décider où nous irons en vacances l’été prochain ou quand et comment nous paierons toute facture impayée.

Construction et évaluation du futur

Dans le cadre de la recherche, qui a été publiée dans le Journal of Neuroscience, les chercheurs ont conçu une expérience qui leur a permis de vérifier que les fonctions susmentionnées, la “constructive” et la “évaluative”, se déroulent dans deux régions différentes du cerveau.

En principe, il convient de préciser que le réseau neuronal par défaut se manifeste principalement dans différents secteurs du cortex cérébral et dans l’hippocampe. Mais grâce aux informations obtenues grâce aux images cérébrales de différents volontaires, les spécialistes ont vérifié l’emplacement de deux sous-réseaux.

Lorsque les gens réfléchissent aux aspects de construction et de conception de leur avenir, un sous-réseau ventral, qui serait apparemment spécialisée dans la fonction constructive. En revanche, lorsqu’ils ont tenté de définir si l’avenir souhaité serait positif ou négatif, un sous-réseau principal, en charge de la fonction évaluative.

Enfin, les scientifiques se sont déjà lancé un nouveau défi: déterminer en observant ce réseau cérébral s’il influence aussi les décisions prises dans le présent, au-delà de la construction et de l’évaluation d’un futur possible. De plus, il pourrait être utile pour percer les mystères inhérents aux processus qui régulent l’imagination dans le cerveau.

Référence

Les réseaux en mode par défaut ventral et dorsal sont modulés de manière dissociable par la vivacité et la valence d’événements imaginés. Sangil Lee, Trishala Parthasarathi et Joseph W. Kable. Journal of Neuroscience (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1273-20.2021

photo: Priscilla Du Preez sur Unsplash.