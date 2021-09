Le cerveau peut renverser notre moral

in

14/09/2021 à 18:54 CEST

Une nouvelle étude développée par des scientifiques qui font partie de la United States Neuroscience Society conclut que le contrôle cognitif impacte nos décisions morales, il aurait donc la capacité d’« inverser » nos comportements habituels : si nous sommes honnêtes, nous pourrions nous orienter vers la tromperie, tout en si nous sommes caractérisés par la tricherie et le mensonge, nous aurions tendance à évoluer vers l’honnêteté.

Selon un communiqué de presse, la compétence connue sous le nom de contrôle cognitif vous permet de gérer les impulsions cérébrales, comme se concentrer sur une personne dans une foule et ignorer les distractions. Dans le même temps, on savait qu’il jouait également un rôle important dans la prise de décision morale.

Maintenant, de nouvelles recherches publiées récemment dans le Journal of Neuroscience ont montré que lorsque l’activité du Ondes cérébrales thêta un schéma d’activité représentatif du contrôle cognitif est renforcé, les gens ont tendance à « renverser » leur comportement moral : les tricheurs montrent une tendance particulière à être honnêtes et les gens honnêtes semblent plus déterminés à tricher.

Ondes thêta et contrôle cognitif

Les ondes thêta sont oscillations électromagnétiques qui sont évidents à des fréquences comprises entre 3,5 et 7,5 Hz : ils sont facilement détectés dans le cerveau humain par un électroencéphalogramme, une étude qui mesure l’activité électrique de notre cerveau.

D’une manière générale, les ondes Thêta sont directement liées à la

premiers stades du sommeil. Les neuroscientifiques ont déterminé qu’ils sont générés après interaction entre les lobes temporaux et frontaux, deux structures très importantes du cortex cérébral impliquées dans différentes fonctions cognitives et le système nerveux central.

À la fois, Ondes thêta sont la clé de processus de contrôle cognitif, qui peut être définie essentiellement comme la capacité d’inhiber certaines réponses prédominantes et en quelque sorte automatiques, au profit d’autres réponses qui nécessitent la mise en œuvre de processus de soins plus élaborés.

Contrôle cognitif et décisions morales

En d’autres termes, avec le contrôle cognitif, le cerveau « fait un effort » pour ne pas se laisser guider par des réactions impulsives ou habituellement répétées, laissant place à d’autres types de comportements plus complexes nécessaires à la réalisation de tâches spécifiques. Un exemple de ce genre de comportement est décisions morales.

Face à une possibilité spécifique de prendre quelque chose qui n’est pas à nous, par exemple, le contrôle cognitif freine l’impulsion de voler et nous “rappelle” que nous sommes des gens honnêtes ou que dans notre échelle de valeurs il n’est pas positif de prendre quelque chose étranger. Cependant, la nouvelle étude constate que les réactions ne sont pas toujours aussi logiques ou prévisibles.

Sujet connexe : Le cerveau a un détecteur de mensonge.

“Investissement” moral

Au cours de la recherche, les scientifiques ont mesuré l’activité cérébrale d’un groupe de participants avec EEG. Le but était de déterminer la modèle d’activité de contrôle cognitif et de le comparer à la dynamique cérébrale des volontaires, dans le cadre d’un “jeu” mettant à l’épreuve leurs comportements moraux.

C’est ainsi qu’ils ont vérifié que le augmentation des ondes thêta a non seulement mis en évidence la fonction de contrôle cognitif, mais a également favorisé à plusieurs reprises la inversion du comportement moral habituel de chaque participant. Les données montraient que les honnêtes perdaient leurs « limites » morales et pouvaient augmenter leur prédisposition à mentir, tandis que les « tricheurs » habituels étaient enclins à être plus honnêtes.

Il convient toutefois de noter que les scientifiques soutiennent que le contrôle cognitif ne favorise pas instantanément la « malhonnêteté » : tout dépend de la faute morale qui est en jeu dans chaque situation. Ainsi, un comportement moral défini comme « honnête » ne serait pas intuitif : il dépendrait en quelque sorte de la force de volonté de chacun et d’un choix individuel.

Référence

Le contrôle cognitif favorise l’honnêteté ou la malhonnêteté, selon le défaut moral de chacun. Sebastian PH Speer, Ale Smidts et Maarten AS Boksem. Journal of Neuroscience (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0666-21.2021

photo: Luis Villasmil sur Unsplash.