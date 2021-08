Le cerveau sait anticiper l’avenir et simplifier la complexité de la vie

23/08/2021 à 18:32 CEST

Des chercheurs de l’Association for Psychological Science (APS) aux États-Unis ont découvert et détaillé dans une nouvelle étude l’action d’une “machine à prédiction” dans le cerveau humain, chargée de traiter les informations reçues de l’environnement pour anticiper ce qui se passera plus tard dans certaines situations.

Selon un communiqué de presse, le mécanisme cérébral est également capable de “Nettoyer” des données confuses et des structures complexes, pour qu’il soit possible de faire face à la réalité du monde sans se perdre dans ses labyrinthes. La recherche a été récemment publiée dans la revue Psychological Science.

Pour comprendre le processus, le studio développe une analogie avec l’expérience musicale. Lorsqu’une phrase musicale a une qualité incertaine ou non résolue, notre cerveau prédit automatiquement la fin de la mélodie : les chercheurs suggèrent que le cerveau humain considère ce qui s’est passé avant pour anticiper ce qui vient ensuite, dans un qualité prédictive et anticipative qui s’applique à différents stimuli.

Une longueur d’avance

Le cerveau est constamment une longueur d’avance et correspond aux attentes avec ce qui est sur le point de se produire. La découverte remet en question les hypothèses précédentes selon lesquelles les phrases musicales ne semblent terminées qu’une fois que la suivante a commencé. Par conséquent, tant dans l’appréciation de la musique que dans d’autres aspects, notre cerveau est capable d’anticiper une étape future à partir de l’analyse d’informations antérieures.

En ce sens, la nouvelle étude révèle que le cerveau utilise certains mouvements musicaux comme « indices » pour prédire comment suivra ou se terminera une mélodie qui n’a pas de structure logique ou évidente et pose un moment d’incertitude. Ce même mécanisme est utilisé par la “machine à prédiction” du cerveau dans d’autres situations ou contextes.

Par exemple, un processus similaire est réalisé au niveau linguistique : si une phrase musicale fait partie d’un tout plus complexe et étendu, comme une chanson ou une symphonie, une phrase est aussi un fragment d’un tout avec une certaine cohérence, tel qu’il peut s’agir d’un texte narratif ou informatif. Le cerveau serait également capable de prédire certains aspects des phrases enchaînées dans un texte, que ce soit en termes de contenu, de style ou d’intention.

Haute entropie : le moment de l’incertitude

Les scientifiques ont identifié un moment qu’ils ont qualifié de “Haute entropie”, un terme qui fait référence au degré d’incertitude qui existe avant un ensemble de messages, dont seule une partie est connue. Dans cet instant de doute, le mécanisme d’anticipation du cerveau il est mis en action, en analysant les données précédentes et en les croisant avec les informations qu’il reçoit du monde, pour prédire ce qui va arriver.

Pour arriver à leurs conclusions, les scientifiques ont travaillé avec un groupe de volontaires en leur faisant écouter en détail les mélodies chorales de Bach : ils ont analysé les œuvres note par note, cherchant les participants à identifier les différentes parties et à pouvoir dire de celles dont ils se souvenaient. et qui semblait plus complet et plus complexe.

Les résultats ont indiqué que les segments musicaux avec une entropie élevée ou un sentiment d’incertitude étaient classés comme plus complets et riches : dans ceux-ci, le cerveau devait agir pour « anticiper » un prochain mouvement, ce qui ne semblait ni logique ni évident. Selon les chercheurs, la découverte de ce mécanisme cérébral pourrait conduire au développement de stratégies psychosociales qui améliorent la communication entre des personnes dans des contextes multiples.

Référence

L’incertitude prédictive sous-tend la perception des limites auditives. Hansen, NC, Kragness, H., Vuust, P., Trainor, L. et Pearce, M. Psychological Science (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1177%2F0956797621997349

photo: le cerveau dispose d’une « machine à prédiction » : il analyse les données antérieures et l’environnement pour anticiper les aspects futurs. Crédit : Association pour la science psychologique (APS).