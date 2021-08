Le CES 2022 exigera les vaccinations contre le COVID-19, d’autres politiques encore à l’étude

La Consumer Technology Association a annoncé en avril que le CES reviendrait en tant qu’événement en personne et numérique pour 2022. Maintenant, l’organisation a partagé que les vaccinations COVID-19 seront nécessaires pour ceux qui se rendront au salon en personne, mais d’autres politiques sont toujours en vigueur. être considéré.

La Consumer Technology Association a détaillé la nouvelle dans un communiqué de presse aujourd’hui :

« Sur la base de la science d’aujourd’hui, nous comprenons que les vaccins nous offrent le meilleur espoir pour arrêter la propagation du COVID-19 », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA. « Nous jouons tous un rôle pour mettre fin à la pandémie en encourageant les vaccinations et en mettant en œuvre les bons protocoles de sécurité. Nous assumons notre responsabilité en exigeant une preuve de vaccination pour assister au CES 2022 à Las Vegas. »

Cependant, le CTA dit qu’il examine également s’il pourrait accepter “la preuve d’un test d’anticorps positif comme exigence alternative et partagera plus de détails à ce sujet plus tard”.

Le groupe a poursuivi en disant :

La sûreté, la sécurité et la santé sont toujours une priorité au CES, et nous suivrons les directives et recommandations nationales et locales du CDC. Le CTA continuera de surveiller et d’évaluer la situation et annoncera des protocoles supplémentaires à l’approche du salon.

