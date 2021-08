Le CES 2022 exigera une preuve de vaccination au milieu de la résurgence de COVID-19

Le Consumer Electronics Show (CES) annuel se prépare déjà pour l’événement de l’année prochaine, et certains changements seront apportés pour assurer un spectacle en direct réussi. Cela inclut les nouvelles exigences en matière de vaccination contre le COVID-19.

La Consumer Technology Association (CTA) a annoncé dans un communiqué de presse que les participants devront présenter une preuve de vaccination pour assister à l’événement. Cela survient alors que de plus en plus de sites et même les employeurs aux États-Unis prennent des mesures similaires. Même Google exige que les employés soient vaccinés s’ils envisagent de retourner au bureau.

Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA, pense que c’est le bon choix pour aider à assurer la sécurité des participants.

Sur la base de la science d’aujourd’hui, nous comprenons que les vaccins nous offrent le meilleur espoir d’arrêter la propagation du COVID-19… Nous assumons notre responsabilité en exigeant une preuve de vaccination pour assister au CES 2022 à Las Vegas.

D’autres protocoles de santé incluent un mandat de masque, conformément à la réglementation de Las Vegas, et les sièges respecteront la distanciation sociale. Les allées seront également plus larges pour faciliter la navigation dans tout le site, et il y aura des stations sanitaires et une aide médicale sur place.

En attendant, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il existe encore des options. Le CES se demande s’il acceptera ou non la preuve d’un test d’anticorps positif et « partagera plus de détails à ce sujet plus tard ». L’autre option est d’assister virtuellement, car l’événement se déroulera également de manière numérique similaire au CES 2021.

Le CES est l’un des salons annuels où les entreprises présentent leurs nouveaux jouets, comme le Fossil Gen 5 LTE, certains des meilleurs téléviseurs Android et d’autres appareils intéressants que l’on peut trouver dans notre Best of CES 2021. Les organisateurs s’attendent à de nouvelles vitrines technologiques. comme la technologie spatiale, la technologie alimentaire et les NFT, tandis que l’événement mettra également en évidence l’IA, la VR/AR, la domotique, etc.

