Le CES 2022 fermera un jour plus tôt en raison des préoccupations liées au COVID

Le CES a abandonné le dernier jour de sa conférence technologique 2022 à Las Vegas, et le salon se terminera désormais le 7 janvier, a annoncé aujourd’hui la Consumer Technology Association. Le calendrier plus court est « une mesure de sécurité supplémentaire » face à une vague de diagnostics de COVID-19.

Au cours des deux dernières semaines, un certain nombre de grandes entreprises – dont BMW, Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Microsoft et la société anciennement connue sous le nom de Facebook – ont abandonné leur présence physique à la conférence. C’est la plus grande conférence technologique au monde, qui attire généralement plus de 10 000 personnes chaque année.

Le président-directeur général du CTA a déclaré que l’émission « continuerait et devait continuer ».

Hier, les États-Unis ont établi un nouveau record sinistre dans COVID : le plus grand nombre d’infections signalées quotidiennement – ​​battant un record établi la veille. Las Vegas est situé dans le comté de Clark, dans le Nevada, où 11% des tests COVID donnent des résultats positifs. Le traqueur COVID du Nevada signale le comté de Clark comme une zone de transmission élevée de la maladie.

Plus de 2 200 exposants sont confirmés en personne pour le CES, a indiqué le CTA dans son communiqué envoyé par courrier électronique. Alors que les exposants ont réduit leurs déplacements à Las Vegas, le président et chef de la direction du CTA, Gary Shapiro, a déclaré que le salon « pourra et devra continuer ». Dans l’annonce d’aujourd’hui, le CTA a déclaré que 143 entreprises se sont inscrites pour des expositions en personne au cours des deux dernières semaines.

Les participants devront présenter une preuve de vaccination pour obtenir leurs badges. Le CTA a également demandé qu’ils testent COVID-19 moins de 24 heures avant d’entrer dans la conférence, et offrira des tests rapides gratuits pour aider à cela. Des masques seront requis pour le spectacle et les voyageurs internationaux bénéficieront d’un test PCR gratuit après la fin du spectacle.