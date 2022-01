Le CES 2022 fermera un jour plus tôt que prévu en raison des préoccupations d’Omicron

Malgré des sorties majeures ces dernières semaines, la Consumer Technology Association, qui organise le CES, est restée inébranlable dans ses efforts pour organiser l’édition de cette année du salon. Maintenant, les organisateurs ont apporté quelques modifications au programme de l’événement en raison d’une augmentation des infections à Omicron aux États-Unis.

Le CTA a annoncé que le CES 2022 se terminera un jour plus tôt que prévu initialement en tant que mesure supplémentaire aux protocoles de sécurité sanitaire existants. Cela signifie que le salon commencera le 5 janvier, comme prévu initialement, mais se terminera le 7 janvier. Avant l’ajustement, le CES devait se terminer le 8 janvier.

« Nous raccourcissons le salon à trois jours et avons mis en place des mesures sanitaires complètes pour la sécurité de tous les participants et participants », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction du CTA. Plus de 2 200 exposants ont confirmé leur présence, et 143 entreprises supplémentaires se sont inscrites au cours des deux dernières semaines, selon le CTA.

Cependant, de nombreux grands noms ont récemment annulé leur présence physique à l’événement, notamment Google, Microsoft, AMD, OnePlus, Twitter, Intel, Amazon, T-Mobile et Meta. Alors que les inquiétudes concernant la variante Omicron grandissent, certaines de ces entreprises se tournent vers des expositions virtuelles. Samsung, en revanche, qui fabrique certains des meilleurs téléphones Android, poursuivra sa présence en personne.

Si vous assistez à l’événement à Las Vegas, assurez-vous de présenter une preuve de vaccination contre le COVID-19. Le CTA demande également que les participants testent le virus dans les 24 heures suivant leur départ pour les États-Unis. Des kits de test COVID-19 seront distribués sur place à la fin du spectacle.

