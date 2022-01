Le CES 2022 se terminera un jour plus tôt alors que les entreprises se retirent de la présence en personne au milieu de la montée en flèche d’Omicron

umer Technology Association, les organisateurs, ont déclaré que cette mesure avait été prise comme mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles de santé en cours mis en place pour l’événement.

Le salon mondial de la technologie et des gadgets CES fermera un jour plus tôt que prévu, ont annoncé les organisateurs, après que General Motors et Amazon.com ont abandonné leur participation en personne à l’événement de Las Vegas au milieu de la peur croissante d’Omicron.

Consumer Technology Association, les organisateurs, ont déclaré que cette mesure avait été prise comme mesure de sécurité supplémentaire aux protocoles de santé en cours mis en place pour l’événement. L’événement se terminera maintenant le 7 janvier.

Détecté pour la première fois en Afrique du Sud en novembre, l’Omicron, une variante hautement transmissible du coronavirus, a entraîné une énorme augmentation des nouvelles infections à Covid-19 à travers le monde, obligeant de nombreuses personnes à reconsidérer leurs plans de voyage et entraînant des milliers d’annulations de vols.

Lire aussi | Telegram bat WhatsApp dans la course pour lancer des réactions emoji; la mise à jour apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités

La variante Omicron est depuis devenue la souche dominante dans près de 100 pays, remplaçant la variante plus mortelle Delta. Les ajouts quotidiens moyens de nouveaux cas de Covid-19 aux États-Unis ont également doublé en huit jours pour atteindre 329 000, un record.

Au milieu des inquiétudes imminentes concernant la variante, de nombreuses entreprises ont décidé de se retirer des présentations en personne lors de l’événement, prévues à la fois virtuellement et en personne. Le CES devrait débuter le 5 janvier avec plus de 2 200 exposants.

Au cours des derniers jours, une multitude de grandes entreprises telles que Advanced Micro Devices (AMD), Google appartenant à Alphabet Inc, Proctor & Gamble, le propriétaire de Facebook Meta Platforms ont annoncé qu’elles retireraient leur projet de faire des présentations en personne. D’un autre côté, Sony Electronics, propriété du groupe Sony, a déclaré qu’il aurait un personnel et des participants limités à l’événement.

Lire aussi | BSNL offrant jusqu’à 90 jours de validité supplémentaire sur ce plan de recharge prépayé : Détails, avantages

Selon la déclaration publiée par la Consumer Technology Association, les délégués de toutes les entreprises arrivant à Las Vegas pour l’événement devraient être entièrement vaccinés et suivre les protocoles de masquage appropriés. Les organisateurs mettront également à disposition des kits de test Covid-19 sur le site.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.