Le CESSI invite les participants à l’exposition sur les sciences spatiales, vérifiez la date limite d’inscription, d’autres détails

Dans un développement bienvenu pour les passionnés de science et d’espace, une exposition scientifique est organisée à l’occasion du 21e Symposium national des sciences spatiales (NSSS) à Kolkata. L’événement qui sera organisé en mode hybride consistera en une exposition sur les sciences spatiales, des sessions scientifiques primaires qui seront organisées en ligne et d’autres événements de sensibilisation locaux. Les informations sur l’événement à Kolkata ont été partagées par le Centre d’excellence en sciences spatiales de l’Inde sur la plateforme de microblogging Twitter. Les passionnés de science et d’espace et le grand public peuvent participer à l’événement en ligne en complétant le processus d’inscription sur le site officiel du National Space Science Symposium.

Les personnes souhaitant participer à l’exposition sur les sciences spatiales sont autorisées à accéder à la section Inscription sur le site Web où elles peuvent également soumettre leur résumé pour l’exposition. Il est pertinent de noter que l’inscription au programme scientifique principal est gratuite et ouverte aux scientifiques, étudiants, personnels des médias et autres organismes de sensibilisation. Les organisateurs ont déclaré que la sensibilisation et d’autres événements locaux se dérouleront en mode hybride, permettant aux gens de participer à l’événement physiquement et en ligne.

Date limite d’inscription

Selon le communiqué de presse publié par le Center of Excellence in Space Sciences India, la date limite du processus d’inscription se terminera le 10 janvier 2022. De même, la date limite de soumission des résumés sera également le 10 janvier 2022, date à laquelle tous les participants doivent soumettre leur résumé et les détails d’inscription. L’événement organisé par le Centre d’excellence en sciences spatiales de l’Inde et l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques de Kolkata a l’ISRO et d’autres organismes scientifiques du pays en tant que sponsors actifs.

