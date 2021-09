Le Ceuta et Las Palmas At. signer un match nul (0-0)

19/09/2021 à 14h03 CEST

Les Ceuta et Las Palmas ex aequo à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Municipal Alphonse. Les Ceuta Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Mérida AD. Concernant l’équipe visiteuse, Las Palmas à. n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Boulangerie polie. Avec ce score, l’équipe locale était en treizième position, tandis que Las Palmas il est arrivé à la cinquième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Dans la deuxième partie à la fois le Ceuta et Las Palmas Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Ceuta a donné accès à David castro, reine, Ismaël et Benji pour Misffut, Isoler, Alain et Louis maire, tandis que Las Palmas à. a donné accès à Simon, Pol, Giovanni et Isaac pour Yeray, Sato, Aythami Betancort et Élejalde.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes. Les habitants ont vu l’un d’eux (Misffut) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Carmona et Du pin.

Avec ce résultat, le Ceuta il reste deux points et Las Palmas avec cinq points.

Le prochain engagement de la deuxième RFEF pour le Ceuta est contre lui Boulangerie polie, tandis que Las Palmas à. affrontera le Vélez.

Fiche techniqueCeuta :Leandro, Capa, Carrasco, Jalid, Alain (Ismael, min.88), Casais, Aisar (Reina, min.73), Misffut (David Castro, min.65), Luis Alcalde (Benji, min.88), Pito Camacho et ferroviaireLas Palmas à . :Alfonso, Carmona, Abreu, Yeray (Simon, min.59), David Vicente, Juan Rodriguez, Sato (Pol, min.59), Aythami Betancort (Giovanni, min.78), Del Pino, Álex Pachón et Elejalde (Isaac, min.89)Stade:Municipale Alfonso MurubeButs:0-0