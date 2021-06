Le CF Épila ajoute trois points après avoir dépassé Tamarite (3-0)

in

07/06/2021 à 11h20 CEST

le Épila a battu le tamarite lors de la dernière rencontre de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est soldée par un résultat de 3-0. le CF Épila Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Monzon athlétique à la maison (1-2) et l’autre devant Valdefierro dans son stade (1-0) et en ce moment il avait une séquence de trois victoires consécutives. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le tamarite il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sabinanigo. Après le score, l’équipe d’Epilense est première, tandis que le tamarite il est huitième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui CF Épila, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but sur penalty de Hamza bouayadi à la 35e minute, terminant ainsi la première période sur le score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe d’Epilense, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un but de cadres à 71 minutes. L’équipe locale s’est de nouveau jointe, ce qui a accru les écarts en portant le score à 3-0 grâce à un Luis Costa à la 76e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Épila de Juan Carlos soulagé Turrubia, Garcia, Phallus, Molina Oui González pour Ivan garrido, Hamza bouayadi, Puky, Obéit Oui cadres, tandis que le technicien du tamarite, Félix, a ordonné l’entrée de Pau Oui Bernado fournir Cervera Oui Albert.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Épila (cadres Oui Pablo Roncal) et deux à tamarite (Jauge Oui Gérard).

Avec cette brillante performance, le CF Épila Il compte déjà 53 points dans la deuxième phase de la troisième division et se place à la première place du classement. Pour sa part, tamarite reste avec 32 points avec lesquels il a affronté cette onzième journée.

Le lendemain, l’équipe de Juan Carlos affrontera CD Cariñena, Pendant ce temps, il tamarite de Félix sera mesuré par rapport Sarinena.

Fiche techniqueCF Épila :Moreno, Iván Garrido (Turrubia, min.46), Gil, Pablo Rupérez, Obere (Molina, min.72), Hamza Bouayadi (Garcia, min.60), Luis Costa, Puky (Falo, min.60), Pablo Roncal , Marcos (Gonzalez, min.72) et ValeroTamarite :David Salas, Cervera (Pau, min.44), Varilla, Alexis Espinosa, Pol Raluy Masich, Joel Casals, Carlos, Gerard, Guillem, Ricky et Albert (Bernadó, min.46)Stade:–Buts:Hamza Bouayadi (1-0, min. 35), Marcos (2-0, min. 71) et Luis Costa (3-0, min. 76)