Le CF Fuenlabrada conserve les trois points après avoir battu Alcorcón 0-2

22/08/2021 à 00h03 CEST

Le Fuenlabrada joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Saint Dimanche. Le Alcorcon Il a affronté le duel avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le SD Ponferradina par un score de 1-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le CF Fuenlabrada perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre Ténérife. Après le tableau d’affichage, l’équipe madrilène est vingt-deuxième, tandis que le Fuenlabrada il est huitième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Après la mi-course du match, en deuxième période est venu le but de l’équipe de Fuenlabreño, qui a débuté sa lumière avec un but de Aboubakary Kanté à la 68e minute. L’équipe visiteuse s’est de nouveau jointe, prenant ses distances en inscrivant le 0-2 grâce à un but de Anderson Cordeiro à 83 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 0-2.

Le technicien de la Alcorcon, l’ancrer, a donné accès au champ à Hugo Fraile, Asier Cordoue et Asencio remplacement Juan Bravo, Juan Hernández et Juan Aguilera, tandis que de la part du Fuenlabrada, José Luis Oltra remplacé Anderson Cordeiro, Sauveur, Pol Valentin, Aldair Fuentes et Soti pour Alex Mula, Aboubakary Kanté, Paul Gozzi, Pedro Léon et Cristóbal.

Avec ce résultat, le Alcorcon se retrouve avec zéro point et le Fuenlabrada obtient trois points après avoir remporté le match.

Lors du prochain match de la compétition, le Alcorcon affrontera le Malaga et le CF Fuenlabrada jouera contre Real Sociedad B, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueAlcorcon :Dani Jiménez, David Fernández, Carlos Hernández, Oscar Arribas Pasero, Juan Bravo (Hugo Fraile, min.63), Juan Aguilera (Asencio, min.84), Víctor García, Bellvís, Xisco, Marc Gual et Juan Hernández (Asier Córdoba, min.63)CF Fuenlabrada :Diego Altuve, Mikel Iribas, Ruben Pulido, Adrián Diéguez, Juanma Marrero, Paolo Gozzi (Pol Valentín, min.80), Pedro León (Aldair Fuentes, min.85), Cristobal (Soti, min.85), Álex Mula (Anderson Cordeiro, min.70), Aboubakary Kante (Salvador, min.80) et Roman ZozulyaStade:Saint DimancheButs:Aboubakary Kanté (0-1, min. 68) et Anderson Cordeiro (0-2, min. 83)