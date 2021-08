Le CF Fuenlabrada donne le coup d’envoi de la deuxième division en accueillant Ténérife

14/08/2021 à 22h00 CEST

Le Fuenlabrada et le Ténérife Ils entameront leur périple en deuxième division à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce dimanche à 22h00 le match correspondant à la première journée au stade. Stade Fernando Torres.

Le CF Fuenlabrada classé 11e de la phase régulière de la deuxième division la saison dernière avec 54 points et des chiffres de 45 buts pour et 46 contre. Cette nouvelle compétition débute avec une escouade composée de 25 joueurs, qui sera commandée par José Luis Oltra.

Quant au rival, le Ténérife il était en quatorzième position de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 52 points et un bilan de 36 buts en sa faveur et 36 contre. Commencez cette nouvelle campagne avec Luis Miguel Ramis En tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 32 joueurs.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Fernando Torres, obtenant ainsi deux victoires et un match nul en faveur de la CF Fuenlabrada. De plus, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois qu’ils ont joué le Fuenlabrada et le Ténérife Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé par un match nul 1-1.