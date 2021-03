Le CF Fuenlabrada marque les trois points à domicile après avoir dépassé Majorque (4-1)

29/03/2021

À 23:34 CEST

le Fuenlabrada a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Majorque pendant le match joué dans le Stade Fernando Torres ce lundi, qui s’est terminé sur un résultat de 4-1. le CF Fuenlabrada est venu au match avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 0-2 à Leganes. Concernant l’équipe visiteuse, le Majorque n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Vrai Oviedo. Avec ce bon résultat, le Majorque est deuxième à la fin du jeu, tandis que le Fuenlabrada est le neuvième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour lui CF Fuenlabrada, qui a tiré le pistolet de départ sur le Stade Fernando Torres grâce à l’objectif de Pinchi à 13 minutes. L’équipe locale a rejoint à nouveau, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 avec un double objectif de Pinchi à la 38e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Fuenlabrada a augmenté, qui s’est distancé en faisant 3-0 grâce à un but à onze mètres de Randy Nteka quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, concluant la première mi-temps avec un score de 3-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui Majorque, qui réduit les distances à la lumière grâce à un peu de Jordi Mboula à 56 minutes. Mais plus tard, l’équipe de Fuenlabreño a augmenté le score à la 73e minute avec un but de Pathe ciss, mettant fin au duel avec un résultat de 4-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Fuenlabrada qui sont entrés dans le jeu étaient Mikel Iribas, Pathe ciss, Alex Mula, Aldair Fuentes et Adrian Dieguez remplacer Borja Garcés, Janus, Javi espinosa, Pinchi et Cristobal Marquez, tandis que les changements dans le Majorque étaient Alvaro Gimenez, Fran Gamez, Murilo, Victor Mollejo et Marc Cardona, qui est entré pour fournir Aleix Febas, Joan Sastre, Sauver Séville, Jordi Mboula et Abdon.

L’arbitre a décidé d’avertir quatre joueurs. De la part des habitants, le carton jaune est allé à Borja Garcés, Cristobal Marquez et Pathe ciss et par le Majorque réprimandé Brian Cufre.

Avec cet écran brillant, le CF Fuenlabrada il monte à 42 points en deuxième division et reste à la neuvième place du classement. Pour sa part, Majorque il reste avec 61 points, dans un lieu de promotion directe en Première Division, avec lequel il a affronté ce trente et unième jour.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en deuxième division: le Majorque tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Leganes dans son fief, tandis que le CF Fuenlabrada jouera contre lui Espanol en dehors de la maison.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada:Manolo Reina, Joan Sastre, Raillo, Franco Russo, Oliván Martín, Iddrisu Baba, Salva Sevilla, Aleix Febas, Jordi Mboula, Dani Rodríguez, Abdón et Brian CufreMajorque:Javier Belman, Alejandro Sotillos, Ruben Pulido Penas, Juanma Marrero, Antonio Cristian, Javi Espinosa, Cristobal Marquez, Jano, Pinchi, Borja Garcés et Randy NtekaStade:Stade Fernando TorresButs:Pinchi (1-0, min.13), Pinchi (2-0, min.38), Randy Nteka (3-0, min.41), Jordi Mboula (3-1, min.56) et Pathe Ciss (4 -1, min. 73)