Le CF Fuenlabrada reçoit le Real Saragosse

11/09/2021 à 20h30 CEST

Les Saragosse visite ce dimanche pour Stade Fernando Torres se mesurer avec Fuenlabrada à son cinquième match de deuxième division, qui débutera à 20h30.

Les CF Fuenlabrada arrive au cinquième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir fait match nul 1-1 contre le Lugo à son dernier match. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec quatre buts pour et trois contre.

Du côté des visiteurs, le Real Saragosse réussi à vaincre le Alcorcon 1-2 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Eguaras et Valentin Vada, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de CF Fuenlabrada. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Real Saragosse En deuxième division, il a remporté l’un d’entre eux et a concédé quatre buts contre et marqué deux en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le CF Fuenlabrada a été battu une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donc visite du stade Stade Fernando Torres Ce ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Real Saragosse a gagné une fois dans ses deux matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui CF Fuenlabrada pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Fernando Torres et le bilan est d’une victoire et d’une défaite en faveur de la CF Fuenlabrada. Le dernier match auquel ils ont joué Fuenlabrada et le Saragosse dans cette compétition était en avril 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-1 favorable à la Saragosse.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage d’un point par rapport à la CF Fuenlabrada. Les CF Fuenlabrada Il arrive à la rencontre avec cinq points à son casier et occupant la dixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en dix-huitième position avec quatre points.