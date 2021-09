Le CF Fuenlabrada reçoit Lugo à domicile

09/03/2021 à 21h00 CEST

Les Lugo visite ce samedi pour Stade Fernando Torres se mesurer avec Fuenlabrada dans son quatrième tour de la deuxième division, qui débutera à 21h00.

Les CF Fuenlabrada arrive au quatrième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le tournoi après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Real Sociedad B. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour, avec trois buts marqués contre deux encaissés.

Pour sa part, Lugo a subi une défaite contre le Valladolid réel lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière en championnat. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle n’en a remporté aucun avec un chiffre de deux buts pour et quatre contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le CF Fuenlabrada il a perdu le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. À l’extérieur de la maison, le Lugo ont dû se contenter d’un match nul lors de leur seule rencontre à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du CF Fuenlabrada et les résultats sont une victoire et une défaite pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué le Fuenlabrada et le Lugo dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

En analysant le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir qu’avant la dispute du match, le CF Fuenlabrada est en avance sur le Lugo avec une différence de deux points. Les CF Fuenlabrada Il arrive à la rencontre avec quatre points à son casier et occupant la douzième place avant le match. Pour sa part, Lugo il a deux points et est classé dix-huitième dans la compétition.