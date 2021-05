Le CF Fuenlabrada s’impose 1-2 à domicile d’Albacete

30/05/2021 à 20h39 CEST

le Albacete et le Fuenlabrada Ils ont terminé leur participation en deuxième division avec un résultat de 1-2 et une victoire pour l’équipe de Fuenlabran. le Albacete Il a abordé le match avec l’intention de récupérer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Las Palmas par un score de 3-2. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le CF Fuenlabrada a dû se contenter d’un nul contre lui Du vrai sportif. A l’issue du match disputé ce dimanche, l’équipe locale est restée à la vingt-deuxième place, tandis que le CF Fuenlabrada est dixième à la fin du match.

La réunion a commencé d’une excellente façon pour lui CF Fuenlabrada, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Borja Garcés, concluant la première mi-temps avec le résultat de 0-1.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Fuenlabrada, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouveau but de Borja Garcés, réalisant ainsi un doublé à 60 minutes. Cependant, l’équipe d’Albacete à la minute 67 a réduit l’écart avec un but de Emiliano Gomez, mettant fin à la confrontation avec un score de 1-2 sur le tableau de bord.

Le technicien de la Albacete, Francisco Noguerol, a donné accès au champ à Diamanka, varlvaro Pena, Alfredo Ortuño Oui Cédric Wilfred Teguia remplacement Image de balise Daniel Torres, Alberto Benito, Tana Oui Emiliano Gomez, tandis que de la part du Fuenlabrada, José Luis Oltra remplacé Image de balise Juanma Marrero, Franchu, Damien Oui Javi espinosa pour Aldair Fuentes, Alex Mula, Cristóbal Oui Borja Garcés.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Fuenlabrada (Image de balise Juanma Marrero, Adrian Dieguez Oui Dragan rose), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Avec cette défaite de fin de saison, le Albacete il était situé à la vingt-deuxième position du tableau avec 38 points, occupant une place de descente à la deuxième B. CF Fuenlabrada, de son côté, il est resté à la dixième place avec 54 points en fin de match.

Fiche techniqueAlbacete :Bernabé, Carlos Isaac, Flavien-Enzo Boyomo, Javier Jiménez, Diego Caballo Alonso, Alberto Benito (Álvaro Peña, min.59), Manuel Fuster, Jean Mvondo, Daniel Torres (Diamanka, min.59), Tana (Alfredo Ortuño, min. . .68) et Emiliano Gómez (Cédric Wilfred Teguia, min.69)CF Fuenlabrada :Rosic Dragan, Soti, Ruben Pulido, Adrián Diéguez, Pol Valentín, Álex Mula (Franchu, min.72), Jano, Cristobal (Damian, min.83), Salvador, Aldair Fuentes (Juanma Marrero, min.59) et Borja Garcés (Javi Espinosa, min 83)Stade:Carlos BelmonteButs:Borja Garcés (0-1, min. 44), Borja Garcés (0-2, min. 60) et Emiliano Gómez (1-2, min. 67)