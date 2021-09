Le CF Fuenlabrada s’impose 2-1 dans son stade face à Carthagène

27/09/2021 à 23:33 CEST

Les Fuenlabrada a gagné 2-1 à Carthagène dans le duel joué ce lundi dans le Stade Fernando Torres. Les CF Fuenlabrada Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match joué contre le Huesca et avec une séquence de quatre nuls consécutifs dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Carthagène est venu de battre 2-1 à domicile à Lugo lors du dernier match disputé. Avec cette défaite, l’équipe de Carthagène s’est placée en treizième position après la fin du duel, tandis que le CF Fuenlabrada est neuvième.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui CF Fuenlabrada, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Pedro Léon à 34 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Fuenlabreño, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un nouveau but de Pedro Léon, qui a ainsi réalisé un doublé à 66 minutes. Différences réduites le Carthagène à travers un peu de Alfredo Ortuño à 83 minutes, concluant la confrontation avec un score de 2-1 au tableau d’affichage.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Soti, Image de balise Juanma Marrero, Aboubakary Kanté, Arturo Molina et Aldair Fuentes remplacement Mikel Iribas, Ruben Pulido, Franco Soldano, Pedro Léon et Cristóbal, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Pablo de Blasis, Sergio Tejera, Alfredo Ortuño, Berto Cayarga et Yann corsage, qui est entré par Shinji Okazaki, Pablo Claveria Herráiz, Richard Boateng, Dauda Mohammed et Alex Gallar.

L’arbitre a montré onze cartons jaunes, cinq pour Cristóbal, Sauveur, Mikel Iribas, Franco Soldano et Pedro Léon, de l’équipe locale et six pour Pedro Alcalá, David Andújar Jiménez, Pablo Claveria Herráiz, Alex Gallar, Ruben Castro et Richard Boateng, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Fuenlabrada obtient 10 points et le Carthagène avec neuf points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Fuenlabreño affrontera le Malaga et, pour sa part, le Carthagène le fera contre Las Palmas.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada :Diego Altuve, Mikel Iribas (Soti, min.46), Ruben Pulido (Juanma Marrero, min.57), Adrián Diéguez, Pol Valentín, Pedro León (Arturo Molina, min.79), Brahim Konate, Cristobal (Aldair Fuentes, min. 79), Salvador, Roman Zozulya et Franco Soldano (Aboubakary Kanté, min.72)Carthagène :Marc Martinez, Delmás, Pedro Alcalá, David Andújar Jiménez, Gastón Silva, Álex Gallar (Yann Bodiger, min.80), Richard Boateng (Alfredo Ortuño, min.80), Pablo Clavería Herráiz (Sergio Tejera, min.68), Dauda Mohammed (Berto Cayarga, min.80), Shinji Okazaki (Pablo de Blasis, min.68) et Rubén CastroStade:Stade Fernando TorresButs:Pedro León (1-0, min. 34), Pedro León (2-0, min. 66) et Alfredo Ortuño (2-1, min. 83)